النيابة تطالب بسجن شقيق بوجبا في قضية الابتزاز!



باريس (أ ف ب)



طالبت النيابة العامة بالسجن ثلاث سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، ضد ماتياس، الأخ الأكبر للاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوجبا في جلسة أمام محكمة الجنايات في باريس، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من اتهامه بابتزاز شقيقه.

وطلبت النيابة بأن تكون عقوبة السجن النافذ بسوار إلكتروني، إلى جانب غرامة قدرها 10 آلاف يورو، لمشاركته في محاولة ابتزاز شقيقه بمبلغ 13 مليون يورو، وممارسة ضغوط عديدة عليه وعائلته وعلاقاته المهنية، من أجل الحصول على هذا المبلغ.

وبالنسبة إلى المتهمين الخمسة الآخرين في القضية، وهم أصدقاء الطفولة أو معارف بول بوجبا، طلب ممثلو النيابة العامة بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات، وغرامة قدرها 20 ألف يورو، وحظر حمل سلاح لمدة عشر سنوات.

وطلبت النيابة العامة بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق رشدان، المشتبه في أنه العقل المدبر للمجموعة، والذي مثل أمام المحكمة معتقلاً، وبالسجن خمس سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ بحق مشكور، بوبكر سي، مامادو إم.

وطلب ممثلو الادعاء السجن لمدة خمس سنوات، بينها سنة مع وقف التنفيذ بحق آداما سي.

ويحاكم المتهمون منذ أسبوع، لا سيما بتهم الابتزاز، ومحاولة الابتزاز، والمشاركة في جمعية إجرامية وابتزازية.

وبدأت «قضية بوجبا» ليلة 19 إلى 20 مارس 2022 بكمين نصب لبول بوجبا في شقة في مونتيفرين «سين-إي-مارن، ضاحية باريس».

قام رجلان مقنعان باحتجازه تحت تهديد السلاح في محاولة لانتزاع 13 مليون يورو من لاعب الوسط الذي كان يلعب وقتها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم يوفنتوس الإيطالي.

وظهرت القضية بعد بث ماتياس بوجبا مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي بأربع لغات «الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية»، في 27 أغسطس الماضي توعّد فيه بالكشف عن «أمور كبيرة» عن بطل العالم.

ووفقاً لمصادر قريبة من عائلة اللاعب، طُلبت مبالغ كبيرة من بول بوجبا إذا أراد تجنّب نشر مقاطع فيديو مزعومة مضرّة به.

قال بول للمحققين إن مبتزيه أرادوا تشويه سمعته، من خلال الزعم أنه طلب من أحد المرابطين بالقاء تعويذة على زميله في المنتخب ونجم باريس سان جيرمان وقتها المهاجم الدولي كيليان مبابي، وهو أمر ينفيه، وتستمر المحاكمة حتى مساء الخميس مع مرافعات الدفاع.