فيورنتينا يتجرع «كأس العذاب»!

فلورنسا (أ ف ب)



أخرج إمبولي مضيفه فيورنتينا من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، عندما تغلب عليه 4-3 بركلات الترجيح «الوقت الأصلي 2-2» في فلورنسا، في أول مباراة لأصحاب الأرض منذ إصابة لاعب وسطهم إدواردو بوف.

وانهار اللاعب البالغ «22 عاماً» على أرض الملعب في الدقيقة 16 من المباراة أمام إنتر ميلان الأحد الماضي ضمن الدوري.

وقدم فيورنتينا أخباراً مطمئنة الاثنين عن لاعبه «الواعي والمتنبه»، والذي تمكن من التحدث «مع عائلته والمسؤولين والمدرب وزملائه».

في ملعب أرتيميو فرانكي، عرض أنصار فيولا تيفو بألوان النادي مع الرقم 4 في المنتصف، وهو رقم قميص بوف.

وعلى شاشات الملعب العملاقة، بُثت رسالة «ارجع بسرعة يا إيدو».

وبالعودة الى مجريات المباراة، فوجئ فيورنتينا بهدف مبكر سجله السويدي إيمانويل إيكونج في الدقيقة الرابعة.

وانتظر صاحب الأرض الدقيقة 59 لإدراك التعادل بواسطة مويز كين، قبل أن يمنحه ريكاردو سوتيل التقدم في الدقيقة 70، لكن فرحته لم تدم سوى 5 دقائق، حيث أدرك سيباستيانو إسبوزيتو التعادل «75».

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة عقب نهاية الوقت الأصلي، وأهدر إيكونج الركلة الثانية لإمبولي، لكن فيورنتينا لم يستغل ذلك، وأهدر له لوكا رانييري وكين الركلتين الثالثة والرابعة، فيما سجل الضيوف الركلات الثلاث المتبقية، وبلغوا ربع النهائي.

ولحق إمبولي ببولونيا وميلان المتأهلين الثلاثاء، بفوزهما على مونتسا 4-0، وساسوولو من الدرجة الثانية 6-1 توالياً.