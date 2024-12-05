الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الكاحل» يُبعد دورانت

«الكاحل» يُبعد دورانت
5 ديسمبر 2024 11:32

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ترامب بصدد ترشيح اتكينز لرئاسة مفوضية البورصة والأوراق المالية
ترامب يحدد منصب وزير الجيش


تعرّض كيفن دورانت، نجم فينيكس صنز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لالتواء في كاحله الأيسر، ويغيب عن مباريات الأسبوع المقبل، حسب تقارير عدة.
وعانى دورانت الإصابة في الربع الثاني من مباراة فريقه مع حساب سان أنتونيو سبيرز 104-93، عندما «داس» على قدم اللاعب جوليان شامباني.
وأفادت شبكة «إي أس بي أن» وصحيفة «أريزونا ريبابليك» بأنّ دورانت سيغيب عن المباريات الثلاث أمام نيو أورليانز بيليكانز، ميامي هيت وأورلاندو ماجيك، قبل أن يتم تقييم حالته من جديد.
ويبلغ معدل دورانت، الفائز بلقب الدوري مرتين مع جولدن ستايت ووريرز «2017 و2018»، 25.8 نقطة و6.7 متابعة، و3.1 تمرير حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم إلى الآن، وسبق أن غاب لمدة 11 يوماً الشهر الماضي بسبب إجهاد في الساق اليسرى.
ويحتل صنز المركز السادس في المنطقة الغربية بـ12 فوزاً، و8 هزائم، بينها 11 فوزاً، مقابل خسارتين فقط بحضور دورانت.
واختير إبن الـ36 عاماً أفضل لاعب في الدوري عام 2014، وشارك 14 مرة في مباراة «كل النجوم»، كما نال جائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري مرتين، ومرة في مباراة «كل النجوم».

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
فينيكس
آخر الأخبار
«اللوفر أبوظبي» ينظم ورشة طهي احترافية
الترفيه
«اللوفر أبوظبي» ينظم ورشة طهي احترافية
اليوم 15:15
«الاتحاد أرينا» تقدم المسرحية العالمية ELF
الترفيه
«الاتحاد أرينا» تقدم المسرحية العالمية ELF
اليوم 15:10
"التعليم والمعرفة" أبوظبي تطلق مبادرة لدمج أصحاب الهمم من طلبة معهد الكرامة للتدريب أبوظبي
علوم الدار
"التعليم والمعرفة" أبوظبي تطلق مبادرة لدمج أصحاب الهمم من طلبة معهد الكرامة للتدريب أبوظبي
اليوم 14:49
«لقد استعدنا فريقنا تشيلسي»..المدرب معجب بهتافات الجماهير
الرياضة
«لقد استعدنا فريقنا تشيلسي»..المدرب معجب بهتافات الجماهير
اليوم 14:45
105 خيول تشارك في الأمسية الثالثة لـ«كرنفال سباقات دبي»
الرياضة
105 خيول تشارك في الأمسية الثالثة لـ«كرنفال سباقات دبي»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©