«الكاحل» يُبعد دورانت



لوس أنجلوس (أ ف ب)



تعرّض كيفن دورانت، نجم فينيكس صنز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لالتواء في كاحله الأيسر، ويغيب عن مباريات الأسبوع المقبل، حسب تقارير عدة.

وعانى دورانت الإصابة في الربع الثاني من مباراة فريقه مع حساب سان أنتونيو سبيرز 104-93، عندما «داس» على قدم اللاعب جوليان شامباني.

وأفادت شبكة «إي أس بي أن» وصحيفة «أريزونا ريبابليك» بأنّ دورانت سيغيب عن المباريات الثلاث أمام نيو أورليانز بيليكانز، ميامي هيت وأورلاندو ماجيك، قبل أن يتم تقييم حالته من جديد.

ويبلغ معدل دورانت، الفائز بلقب الدوري مرتين مع جولدن ستايت ووريرز «2017 و2018»، 25.8 نقطة و6.7 متابعة، و3.1 تمرير حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم إلى الآن، وسبق أن غاب لمدة 11 يوماً الشهر الماضي بسبب إجهاد في الساق اليسرى.

ويحتل صنز المركز السادس في المنطقة الغربية بـ12 فوزاً، و8 هزائم، بينها 11 فوزاً، مقابل خسارتين فقط بحضور دورانت.

واختير إبن الـ36 عاماً أفضل لاعب في الدوري عام 2014، وشارك 14 مرة في مباراة «كل النجوم»، كما نال جائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري مرتين، ومرة في مباراة «كل النجوم».