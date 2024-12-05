الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أزمون إضافة قوية لشباب الأهلي بـ المساهمة 17»

أزمون إضافة قوية لشباب الأهلي بـ المساهمة 17»
5 ديسمبر 2024 12:30

 
سلطان آل علي (دبي)

أخبار ذات صلة
105 خيول تشارك في الأمسية الثالثة لـ«كرنفال سباقات دبي»
30 محترفاً في «الكيك بوكسينج للمحترفين»


أثبت المهاجم الإيراني سردار أزمون «29 عاماً»، منذ انضمامه إلى شباب الأهلي في يوليو 2024، أنه إضافة قوية للفريق، وخلال 15 مباراة أسهم بـ 17 هدفاً، حيث أحرز 14 هدفاً، وصنع 3 تمريرات حاسمة.
لم يقتصر الأداء المتميز لأزمون على الأرقام الفردية، بل انعكس إيجابياً على نتائج «الفرسان»؛ حيث لم يخسر شباب الأهلي أي مباراة أسهم فيها اللاعب بتسجيل أو صناعة الأهداف.
وبدأ أزمون مسيرته بقوة كبيرة، عندما بديلاً في الدقيقة 61 أمام سباهان الإيراني في ملحق أبطال آسيا للنخبة، وسجل هدفه الأول في الدقيقة 62، وأسهم في فوز «الفرسان» 4-1. بعد ذلك صام عن هز الشباك أمام الغرافة، وخرج الفريق بالخسارة 1-0، لينتقل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2، وقاد اللاعب شباب الأهلي إلى صدارة المجموعة، عندما أحرز 4 أهداف، وصنع هدفين، وهو سادس أكثر اللاعبين مساهمة في البطولة حتى اللحظة.
وعلى مستوى البطولات المحلية، أسهم أزمون في التسجيل، خلال 7 من أصل 8 مباريات خاضها مع الفريق، فقد أحرز 9 أهداف، وصنع هدفاً لتبلغ بصمته 10 مساهمات، ولم يفشل أمام العروبة، رغم فوز «الفرسان» 4-1.
وتظهر الأرقام تأثير أزمون الكبير على الفريق، حيث إن نسبة فوز الفريق عندما يسهم في التسجيل هي 100% دون أي تعثر، بينما تنخفض نسبة الفوز إلى 33% فقط، عندما لا يشارك في المباراة، أو يغيب عن المساهمة، ولم يشارك أزمون في مباراتين هذا الموسم، الأولى أمام كلباء في الدوري، وانتهت بنتيجة سلبية في أول تعثر للفريق، والثانية في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مع عجمان، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.
فيما غاب عن المساهمة في 4 مباريات، أحدها الخسارة ضد الغرافة 1-0 في ملحق أبطال آسيا للنخبة، والفوز على العروبة والكويت الكويتي بالنتيجة نفسها 4-1، إضافة إلى التعادل 3-3 مع الكويت.

دوري أبطال آسيا
الإمارات
دبي
شباب الأهلي
سردار أزمون
آخر الأخبار
«سي وورلد أبوظبي» تُطلق مباردة «زيارتكم تدعم مهمتنا»
الترفيه
«سي وورلد أبوظبي» تُطلق مباردة «زيارتكم تدعم مهمتنا»
اليوم 15:19
«اللوفر أبوظبي» ينظم ورشة طهي احترافية
الترفيه
«اللوفر أبوظبي» ينظم ورشة طهي احترافية
اليوم 15:15
«الاتحاد أرينا» تقدم المسرحية العالمية ELF
الترفيه
«الاتحاد أرينا» تقدم المسرحية العالمية ELF
اليوم 15:10
"التعليم والمعرفة" أبوظبي تطلق مبادرة لدمج أصحاب الهمم من طلبة معهد الكرامة للتدريب أبوظبي
علوم الدار
"التعليم والمعرفة" أبوظبي تطلق مبادرة لدمج أصحاب الهمم من طلبة معهد الكرامة للتدريب أبوظبي
اليوم 14:49
«لقد استعدنا فريقنا تشيلسي»..المدرب معجب بهتافات الجماهير
الرياضة
«لقد استعدنا فريقنا تشيلسي»..المدرب معجب بهتافات الجماهير
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©