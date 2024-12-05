أزمون إضافة قوية لشباب الأهلي بـ المساهمة 17»



سلطان آل علي (دبي)



أثبت المهاجم الإيراني سردار أزمون «29 عاماً»، منذ انضمامه إلى شباب الأهلي في يوليو 2024، أنه إضافة قوية للفريق، وخلال 15 مباراة أسهم بـ 17 هدفاً، حيث أحرز 14 هدفاً، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

لم يقتصر الأداء المتميز لأزمون على الأرقام الفردية، بل انعكس إيجابياً على نتائج «الفرسان»؛ حيث لم يخسر شباب الأهلي أي مباراة أسهم فيها اللاعب بتسجيل أو صناعة الأهداف.

وبدأ أزمون مسيرته بقوة كبيرة، عندما بديلاً في الدقيقة 61 أمام سباهان الإيراني في ملحق أبطال آسيا للنخبة، وسجل هدفه الأول في الدقيقة 62، وأسهم في فوز «الفرسان» 4-1. بعد ذلك صام عن هز الشباك أمام الغرافة، وخرج الفريق بالخسارة 1-0، لينتقل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2، وقاد اللاعب شباب الأهلي إلى صدارة المجموعة، عندما أحرز 4 أهداف، وصنع هدفين، وهو سادس أكثر اللاعبين مساهمة في البطولة حتى اللحظة.

وعلى مستوى البطولات المحلية، أسهم أزمون في التسجيل، خلال 7 من أصل 8 مباريات خاضها مع الفريق، فقد أحرز 9 أهداف، وصنع هدفاً لتبلغ بصمته 10 مساهمات، ولم يفشل أمام العروبة، رغم فوز «الفرسان» 4-1.

وتظهر الأرقام تأثير أزمون الكبير على الفريق، حيث إن نسبة فوز الفريق عندما يسهم في التسجيل هي 100% دون أي تعثر، بينما تنخفض نسبة الفوز إلى 33% فقط، عندما لا يشارك في المباراة، أو يغيب عن المساهمة، ولم يشارك أزمون في مباراتين هذا الموسم، الأولى أمام كلباء في الدوري، وانتهت بنتيجة سلبية في أول تعثر للفريق، والثانية في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مع عجمان، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

فيما غاب عن المساهمة في 4 مباريات، أحدها الخسارة ضد الغرافة 1-0 في ملحق أبطال آسيا للنخبة، والفوز على العروبة والكويت الكويتي بالنتيجة نفسها 4-1، إضافة إلى التعادل 3-3 مع الكويت.