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الرياضة

«أخطاء قاتلة» تحرم صلاح من الفرحة في «ليلة تاريخية»!

«أخطاء قاتلة» تحرم صلاح من الفرحة في «ليلة تاريخية»!
5 ديسمبر 2024 12:10

 
لندن (د ب أ)

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حرمت «الهفوات الساذجة» لدفاع ليفربول وحارس مرماه كايمين كيليهر، النجم الدولي المصري محمد صلاح من قيادة الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأجبربته على التعادل 3-3 مع مضيفه نيوكاسل، في «المرحلة 14» للمسابقة.
ورغم توهج صلاح في اللقاء، بعدما أحرز هدفين، وصنع هدفاً آخر في المباراة، التي أقيمت على ملعب «سانت جيمس بارك»، فإن الأخطاء الساذجة لدفاع فريقه وحارس مرماه، تسببا في إضاعة نقطتين ثمينتين في مسيرة الفريق الأحمر بالمسابقة هذا الموسم.
وبادر نيوكاسل بالتسجيل عن طريق السويدي أليكسندر إيزاك في الدقيقة 35، لكن كورتيس جونز منح التعادل لليفربول في الدقيقة 50 من صناعة صلاح.
وأعاد أنتوني جوردون التقدم لنيوكاسل من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 62، مستغلاً «هفوة» من جو جوميز مدافع ليفربول.
وواصل صلاح تألقه في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الثاني والثالث لليفربول في الدقيقتين 68 و83 على الترتيب، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي.
ورفع صلاح رصيده في البطولة هذا الموسم إلى 13 هدفاً، ليتربع على قمة هدافي المسابقة الآن، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.
كما انفرد صلاح بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف والصناعة لزملائه في 37 مباراة عبر مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليفض شراكته مع النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، الذي تمكن من القيام بذلك في 36 لقاءً بالمسابقة العريقة.
وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز ليفربول، منح فابيان شار التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 90، مستغلاً خطأ ساذجاً من حارس الفريق الضيف، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
وبقي ليفربول في صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع. 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
نيوكاسل
محمد صلاح
واين روني
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