«وجوه جديدة» في «سلة» النصر وشباب الأهلي



علي معالي (أبوظبي)



تشهد الجولة الخامسة من دوري رجال السلة، والتي تنطلق الجمعة، مشاركة وجهين جديدين من الأجانب، بسبب التغييرات الطارئة في الأندية، لظروف الإصابة أو تجديد الدماء، وانتظم الأميركي ويلي بيري مع النصر بدلاً من الجزائري محمد حراث الذي تعرض للإصابة.

ويضم شباب الأهلي اللاعب الأميركي ديشاوندوي واشنطن بدلاً من مواطنه ديفيز، وشارك واشنطن في مباراة «الفرسان» ضمن «الجولة الثالثة» من «دوري سوبر غرب آسيا» والتي انتهت بخسارة شباب الأهلي أمام الكويت الكويتي 71- 75.

وتعود المنافسات من جديد، بعد توقف بسبب مباريات المنتخب في تصفيات كأس آسيا 2025 بـ 4 مباريات في غاية الندية والإثارة، بلقاء الوحدة مع الجزيرة، والبطائح مع الظفرة، والشارقة مع شباب الأهلي، والنصر في ضيافة الوصل.

وتشهد البطولة «صدارة مزدوجة» بين النصر وشباب الأهلي، بعد أن حصد كل منهما 4 انتصارات متتالية في البطولة، ليصبح رصيدهما 8 نقاط، ويأتي الشارقة ثالثاً، وله 7 نقاط، بـ 3 انتصارات، وخسارة واحدة، والوحدة «6 نقاط» من فوزين وخسارتين، والبطائح في المركز الخامس «5 نقاط»، بالتساوي الظفرة والوصل، والجزيرة «4 نقاط».