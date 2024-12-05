الكمالي وفلاح وليد يغيبان عن دبا الحصن أمام النصر



فيصل النقبي (دبا الحصن)



يجري الوطني حسن العبدولي مدرب دبا الحصن، تعديلاً على تشكيلة الفريق أمام النصر يوم الأحد المقبل، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، لتعويض غياب حمدان الكمالي بسبب بند الإعارة، وفلاح وليد للإصابة.

واطمأن المدرب على اللاعبين، خلال التوقف، والتي شهدت تدريبات صباحية ومسائية، ليكونوا بكامل جاهزيتهم للمباراة الصعبة.

وقال علي سعيد الطنيجي، مشرف الفريق، إن دبا الحصن وصل إلى درجة كبيرة من التركيز، وشهدت الفترة الماضية استعدادات مثالية، بعد النتائج الجيدة في الجولات الثلاث الماضية، والحصول على 5 نقاط، ابتعدت الفريق عن المراكز الأخيرة.

وأضاف، «جاهزون للقاء الصعب، وطموحاتنا أن نتقدم أكثر في الترتيب، مع التأكيد على صعوبة المواجهة أمام النصر أحد الأندية المتميزة في الدوري.