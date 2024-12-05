«دبي للقدرة» تستضيف بطولة المرموم لالتقاط الأوتاد



أبوظبي (وام)



اعتمد اتحاد الفروسية والسباق، إقامة فعاليات بطولة المرموم لالتقاط الأوتاد، 20 ديسمبر الحالي، في مدينة دبي الدولية للقدرة.

وأعلن قسم التقاط الأوتاد في الاتحاد، فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، تمهيداً لاعتماد القائمة الرسمية، بعد الإقبال المتزايد على المشاركة في أول بطولتين بالموسم بأكاديمية بوذيب العالمية في الختم.

وأكد راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الفروسية والسباق، أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى مشاركة 96 فارساً و22 فريقاً من داخل الدولة وخارجها في البطولتين الماضيتين في أكاديمية بوذيب، بواقع 11 فريقاً، و46 فارساً في البطولة الأولى، و50 فارساً و11 فريقاً في البطولة الثانية.