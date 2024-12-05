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الرياضة

سلوت يتغزل في «الفرعون صلاح»

سلوت يتغزل في «الفرعون صلاح»
5 ديسمبر 2024 12:59

 
لندن (د ب أ)

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أثنى أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على محمد صلاح «المتميز»، بعدما شاهده يقود الفريق للاقتراب من الفوز على نيوكاسل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن ليفربول غادر ملعب سانت جيمس بارك في النهاية بنقطة، بعدما سجل فابيان شار هدف التعادل 3-3 في نهاية المباراة المثيرة، ولكن «ثنائية» صلاح، حيث سجل هدفيه الـ14 والـ15 خلال الموسم، جعلت الفريق يقلب تأخره 1-2 إلى تقدم 3-2، قبل أن يسجل المدافع السويسري هدف التعادل لنيوكاسل.
ويظل مستقبل اللاعب الدولي المصري البالغ «32 عاماً» مع ليفربول محل نقاش مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق.
ولدى سؤاله عن مستقبل صلاح مع ليفربول، قال سلوت: «من الصعب أن أتنبأ بالمستقبل طويل الأمد، ولكن الشيء الوحيد الذي يمكنني توقعه أو التنبؤ به هو أنه في وضع جيد للغاية في هذه اللحظة».
وأضاف: «هو يلعب في فريق جيد للغاية يمنحه فرصاً كثيرة، وهو ما يجعله قادراً على فعل أشياء متميزة».
وقال: «وما يجعله أكثر تميزاً بالنسبة لي هو أنه في الساعة الأولى، أو قبل أن نسجل هدف التعادل 1-1، كنت أعتقد أنه لا يلعب أفضل مبارياته، ثم يأتي بعد نصف ساعة أو 45 دقيقة - لا أعرف كم من الوقت مر - ليقدم تمريرة حاسمة، ويسجل هدفين، ويصوب كرة تصطدم بالعارضة، ويظل تهديداً مستمراً، وهذا شيء لا يستطيع العديد من اللاعبين فعله إذا لعبوا الساعة الأولى كما فعل هو».
وأضاف: «هذا أيضاً ما يجعله متميزاً، إذا نظرت فقط للأهداف، فإن تسديداته دقيقة جداً، إنه لاعب متميز، وهذا ما نعرفه جميعاً».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
نيوكاسل
أرني سلوت
محمد صلاح
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