صحف إسبانيا تسخر من الريال: ليس هناك عزاء لما فعله مبابي



أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يسلم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد من انتقادات وهجوم الصحف الإسبانية الموالية لـ «البلانكوس» ومن سخرية صحف كتالونيا، الصادرة اليوم الخميس، بعد ضربة الجزاء التي أهدرها، خلال مباراة فريقه أمس أمام أتليتك بلباو بملعب سان ماميس معقل النادي الباسكي، حيث انتهت المباراة 2-1 لمصلحة الفريق المضيف.

وأجمعت الصحف الإسبانية على أن مبابي كان «غائباً» في هذه المباراة ورسّخ الشكوك التي أحاطت بمستواه المتدني، بينما كانت أمامه فرصة لتسجيل هدف التعادل من ضربة الجزاء، ولكنه لعبها برعونة شديدة، ولم يجد حارس مرمى بلباو صعوبة في التصدي لها.

وكتبت صحيفة ماركا الموالية للريال عنواناً يقول: فشل جديد يجعل الصبر ينفد، وفي مقال آخرعنونت: لم يكن مبابي على المستوى، بل بدا غائباً مثلما كان الفريق أيضاً غائباً.

غير أن الصحيفة وجهت الاتهام إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني، واعتبرته المسؤول الأول عن الهزيمة، وعقلت قائلة: الأمرالأسهل هو استهداف مبابي بالهجوم، والابتعاد عن سببب المشكلة الحقيقي، وهي «الخطة» التي يضعها المدير الفني، وتساءلت: في غيابها، كيف يلعب ريال مدريد؟. وتابعت: 3 أشهر ونصف الشهر مرت من عمر «الليجا»، ولا أحد يعرف ماهي خطة أنشيلوتي !.

أما صحيفة آس المدريدية أيضاً، فنشرت على صفحتها الأولى صورة لجود بيلينجهام وهو «يواسي» المهاجم الفرنسي بعد إضاعته ضربة الجزاء، وقالت تعليقاً عليها: ليس هناك عزاء لما فعله مبابي.

بينما هللت الصحف الكتالونية الموالية لبرشلونة فرحاً لهزيمة ريال مدريد، وعودة الأمور إلى نصابها على قمة الدوري، ونشرت صحيفة سبورت صورة لمبابي وهو يتقدم لتسديد ضربة الجزاء وعلقت قائلة: يالها من كارثة، في حين كتبت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أيضاً تقول: يالها من ضربة قاضية للبلانكوس!.

أما برنامج «التشيرينجيتو»، فقد تساءل قائلاً: ماذا يحدث لك يامبابي ؟ كيف تُهدر هذه الضربة ؟ أنت أفضل لاعب في العالم ولكنك لم تُظهر ما يثبت ذلك. وسخر مقدم البرنامج من مبابي قائلاً: يبدو أن اليوم لم يكن يوم تسديد ضربات الجزاء.