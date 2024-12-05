الرميثي والسركال «الأفضل» في «دولية أبوظبي للشطرنج»



أبوظبي (وام)



فاز أحمد الرميثي، والأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال، بلقبي أفضل لاعب ولاعبة في البطولة الدولية المفتوحة للشطرنج، التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية. وأقيمت البطولة، التي تضمنت منافسات الناشئين، في فندق «راديسون بلو» الكورنيش بأبوظبي، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53، بمشاركة 220 لاعباً ولاعبة من داخل الدولة وخارجها، وتوج الفائزين بها إبراهيم محمد المرزوقي، عضو مجلس إدارة النادي.

وتصدر الأستاذ الدولي الأوكراني آدم طوخاييف البطولة المفتوحة، وجاء ثانياً مواطنه الأستاذ الدولي الكبير ألكسندر زورباييف، وثالثاً الأستاذ الدولي الجورجي جورجي سباشفيلي، وتُوج الفلبيني شيان عبادو بلقب بطولة الناشئين لعمر 16 سنة فما دون.

وحصد عبد الله الرميثي لقب أفضل لاعب في بطولة الناشئين، وفازت مريم القبيسي بجائزة أفضل لاعبة في الفئة نفسها.