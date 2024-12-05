الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الرميثي والسركال «الأفضل» في «دولية أبوظبي للشطرنج»

الرميثي والسركال «الأفضل» في «دولية أبوظبي للشطرنج»
5 ديسمبر 2024 13:21

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
105 خيول تشارك في الأمسية الثالثة لـ«كرنفال سباقات دبي»
30 محترفاً في «الكيك بوكسينج للمحترفين»


فاز أحمد الرميثي، والأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال، بلقبي أفضل لاعب ولاعبة في البطولة الدولية المفتوحة للشطرنج، التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية. وأقيمت البطولة، التي تضمنت منافسات الناشئين، في فندق «راديسون بلو» الكورنيش بأبوظبي، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53، بمشاركة 220 لاعباً ولاعبة من داخل الدولة وخارجها، وتوج الفائزين بها إبراهيم محمد المرزوقي، عضو مجلس إدارة النادي.
وتصدر الأستاذ الدولي الأوكراني آدم طوخاييف البطولة المفتوحة، وجاء ثانياً مواطنه الأستاذ الدولي الكبير ألكسندر زورباييف، وثالثاً الأستاذ الدولي الجورجي جورجي سباشفيلي، وتُوج الفلبيني شيان عبادو بلقب بطولة الناشئين لعمر 16 سنة فما دون.
وحصد عبد الله الرميثي لقب أفضل لاعب في بطولة الناشئين، وفازت مريم القبيسي بجائزة أفضل لاعبة في الفئة نفسها.

الإمارات
أبوظبي
الشطرنج
روضة السركال
نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية
آخر الأخبار
«سي وورلد أبوظبي» تُطلق مباردة «زيارتكم تدعم مهمتنا»
الترفيه
«سي وورلد أبوظبي» تُطلق مباردة «زيارتكم تدعم مهمتنا»
اليوم 15:19
«اللوفر أبوظبي» ينظم ورشة طهي احترافية
الترفيه
«اللوفر أبوظبي» ينظم ورشة طهي احترافية
اليوم 15:15
«الاتحاد أرينا» تقدم المسرحية العالمية ELF
الترفيه
«الاتحاد أرينا» تقدم المسرحية العالمية ELF
اليوم 15:10
"التعليم والمعرفة" أبوظبي تطلق مبادرة لدمج أصحاب الهمم من طلبة معهد الكرامة للتدريب أبوظبي
علوم الدار
"التعليم والمعرفة" أبوظبي تطلق مبادرة لدمج أصحاب الهمم من طلبة معهد الكرامة للتدريب أبوظبي
اليوم 14:49
«لقد استعدنا فريقنا تشيلسي»..المدرب معجب بهتافات الجماهير
الرياضة
«لقد استعدنا فريقنا تشيلسي»..المدرب معجب بهتافات الجماهير
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©