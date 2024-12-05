إقامة سباق قدرة لخيول الإنتاج المحلي بمدينة دبي الدولية



دبي (الاتحاد)



أعلن نادي دبي للفروسية إقامة سباق قدرة لخيول الإنتاج المحلي، احتفالاً بتخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم، وحصوله على سيف الشرف، وسيف التفوق العام من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة.

ويقام سباق مدينة دبي الدولية للقدرة لفئة الإنتاج المحلي 28 ديسمبر الجاري، وأوضحت إدارة النادي أن باب التسجيل يُغلق في الساعة الثانية عشرة ظهر 26 ديسمبر، ولن يتم قبول تسجيل الخيول بعد ذلك التاريخ.

ويتوقع أن يسهم السباق في زيادة الاهتمام بعملية الإنتاج المحلي التي بدأت منذ فترة طويلة، ورفدت سباقات القدرة بخيول قوية حققت انتصارات محلية ودولية، وتولي مدينة دبي للقدرة أيضاً اهتماماً كبيراً بفئة الأفراس، حيث خصصت لها سباقين يقامان بشكل سنوي ضمن روزنامتها للسباقات.

يشار إلى أن برنامج سباقات القدرة بمدينة دبي الدولية للقدرة يشتمل على 21 سباقاً لمختلف الفئات والمسافات، متضمنة سباقات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وسباقات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، كما تضم الروزنامة 4 سباقات لملاك الإسطبلات الخاصة، وسباقين للسيدات، بالإضافة إلى 9 سباقات تأهيلية.