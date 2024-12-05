مدرب مانشستر يونايتد متحدثاً عن أرسنال: إنهم ملوك الكرات الثابتة



لندن (د ب أ)

أشاد روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بفريق أرسنال ووصفه بأنه أحد أفضل الفرق في لعب الكرات الثابتة التي واجهها على الإطلاق، وذلك عقب خسارة فريقه بهدفين نظيفين أمس الأربعاء. وقلص أرسنال نقطتين من الفارق الذي يفصله عن ليفربول المتصدر، بعدما فاز على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما جورين تيمبر وويليام ساليبا من ركلتين ركنيتين في الشوط الثاني، ليلحق أرسنال الهزيمة الأولى بالمدير الفني لمانشستر يونايتد.

ورفع أرسنال رصيد أهدافه من الركلات الركنية إلى 22 هدفاً منذ بداية الموسم الماضي، وهي إحصائية لم يتمكن أي فريق في المسابقة من الوصول إليها. ولدى سؤاله عما إذا كان أرسنال أحد أفضل الفرق التي واجهها التي تجيد لعب الركلات الركنية، أجاب أموريم: «إذا تابعت الدوري الممتاز لوقت طويل يمكنك أن ترى هذا».

وأضاف: «لديهم أيضاً لاعبون كبار، وتلاحظ في كل مرة يكون فيها جابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا في مواجهة فردية، في كثير من الأحيان يمران ويلعبان الكرات العرضية... إنهما يعرفان أنه إذا كانت العرضية جيدة، يمكنهما التسجيل، وإذا كانت ركنية أيضاً يمكنهما التسجيل، لذلك يجب أن نكون أفضل في ذلك».

وتابع: «ترى في كل مباريات أرسنال أن كل فريق يواجهه يكون لديه مشاكل مع الركلات الركنية. والفارق معنا كان في الكرات الثابتة». وأكد: «ترى هدفاً وبعد ذلك تتغير الديناميكية، ويصبح من الصعب علينا أن نسيطر على المباراة بعدها».

من جانبه، قلل ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، من أهمية التهديد الذي يمثله أرسنال في الكرات الثابتة. وقال: «نحتاج لهذا، ولكن نريد أن نشكل خطورة كبيرة، وأن نكون مؤثرين من كل زاوية وفي كل مرحلة من اللعب». وأضاف: «كان بإمكاننا أن نسجل من اللعب المفتوح مثلما فعلنا أمام ويستهام وسبورتنيج. في العام الماضي سجلنا أكثر عدد من الأهداف في تاريخ هذا النادي».

وأردف: «ليس فقط بفضل الكرات الثابتة، ولكن بسبب العديد من الأشياء التي كنا نمتلكها. نريد أيضاً صنع لحظات فردية وساحرة». وكانت هذه هي أول مرة يحقق فيها أرسنال الفوز على مانشستر يونايتد في أربع مباريات متتالية بالدوري، كما أنه الفوز الرابع على التوالي لأرسنال منذ انتهاء فترة توقف الدوري، بسبب أجندة المباريات الدولية. ويتوجه أرسنال لمواجهة فولهام يوم الأحد المقبل بحثاً عن مواصلة الانتصارات.

وقال أرتيتا: «الرغبة في تحقيق الفوز موجودة. سنحاول تقديم أفضل ما عندنا للفوز. فزنا بأربع مباريات متتالية، ولكن هذا لا يهم. يجب أن نذهب لفولهام الآن، وأن نحاول أن نكون أفضل منهم، وأن نحاول تحقيق الفوز بالمباراة». وأضاف: «نلعب مباراة كل ثلاثة أيام. إنه جدول مجنون. سنحتاج لوجود الجميع، وأن نكون أقوياء في الناحية الذهنية».