105 خيول تشارك في الأمسية الثالثة لـ«كرنفال سباقات دبي»



دبي (وام)



تنطلق يوم الجمعة الأمسية الثالثة في كرنفال سباقات دبي على مضمار «ميدان العالمي»، بمشاركة 105 خيول في 8 أشواط على جوائز قيمتها 1.830 مليون درهم.

ويتصدر الشوط الخامس والرئيس «القرهود سبرنت» هذه الأمسية والمخصص للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر على مضمار رملي، بإجمالي جوائز نصف مليون درهم، ويشارك فيه 7 خيول.وستكون بداية الأمسية بالشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، على مضمار رملي لمسافة 1600 متر، ويشارك فيه 14 خيلاً، على جوائز 175 ألف درهم.

ويشارك في الشوط الثاني، المخصص للخيول بعمر 3 سنوات فيما فوق، بهانديكاب «55-75» لمسافة 1200 متر، 18 خيلاً، وجوائزه 165 ألف درهم.

بينما يشارك في الشوط الثالث، المخصص للخيول بعمر 3 سنوات، فيما فوق، بهانديكاب «70-90» لمسافة 1400 متر، 13 خيلاً، وجوائزه 190 ألف درهم.

ويشارك في الشوط الرابع، المخصص للخيول بعمر 3 سنوات فيما فوق، بهانديكاب «65-85» لمسافة 2200 متر، 13 خيلاً، وجوائزه 175 ألف درهم.

ويشارك في الشوط السادس، 16 خيلاً من الخيول التي لم تحقق أي فوز سابقاً من عمر 3 سنوات فما فوق، على مسافة 1600 متر، وجوائزه 165 ألف درهم.

فيما يشارك في الشوط السابع 12 خيلاً، بهانديكاب «80-100» من عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 2000 متر، وجوائزه 250 ألف درهم.

أما الشوط الثامن والأخير، فهو شوط المعايير الخاصة، وتشارك فيه 12 خيلاً، بعمر 3 سنوات، لمسافة 1200 متر، وجوائزه 210 آلاف درهم.