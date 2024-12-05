30 محترفاً في «الكيك بوكسينج للمحترفين»

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق «النسخة السادسة» من بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين للرجال والسيدات 14 ديسمبر الجاري في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة بأبوظبي، بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج «الواكو برو».

وتُقام البطولة بمشاركة 30 مقاتلاً يمثلون 24 دولة، من ضمنها الإمارات، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، إسبانيا، اليابان، الصين، البرازيل، إيطاليا، صربيا، هولندا، رومانيا، أوزبكستان، المغرب، العراق، لبنان، لتؤكد المشاركة الدولية الكبيرة في البطولة المكانة المتقدمة التي قطعتها أبوظبي بوصفها وجهة عالمية لرياضة الكيك بوكسينج.

وتقام البطولة في إطار أجندة فعاليات اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج الطموحة لدعم خطط تطوير اللعبة، والعمل على استقطاب البطولات الكبرى للمحترفين، وانعكاسها المهم على أداء أبطال الإمارات في النزالات العالمية الكبرى.



وتشهد البطولة مشاركة نخبة محترفي العالم في مختلف الفئات والأوزان يخوضون 15 نزالاً قوياً، حيث يجمع النزال الرئيسي قمة المواجهات على لقب حزام العالم في فئة السوبر ميدل ويت وذلك عندما يلاقي الصربي نيكولا تودوروفيتش نظيره الإسباني جوردي كورونادو، ويملك نيكولا 27 انتصاراً، و15 ضربة قاضية في سجل مشاركاته العالمية، ولدى جوردي 13 انتصاراً، و5 ضربات قاضية في رصيد نزالاته.

وتضم قائمة المواجهات نزالاً عالمياً مرتقباً لنجم منتخبنا محمد تويزي، عندما يلاقي البرتغالي ريكاردو هيلاريو على لقب حزام الانتركونتينتال في فئة فلاي ويت، كما تشهد البطولة في برنامجها الحافل نزالات نسائية تجمع الإيطالية اليسيا موروني، والبرازيلية ماريا ساموراي في فئة فلاي ويت، وفي فئة لايت ويت، تلتقي الفنلندية إيمي سارليا بالبرتغالية صوفيا اوليفيرا.

وقال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج: «يسرنا تنظيم النسخة السادسة من بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين، بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج، في إطار خططنا المتواصلة لدعم مسيرة اللعبة، ورفدها بمزيد من البرامج المتطورة والبطولات الاحترافية التي تسهم حتماً بصناعة قاعدة قوية ومحترفين قادرين على تمثيل الدولة بصورة مشرفة».

وأضاف: «حريصون على تعزيز شراكاتنا العالمية لاستقطاب نخبة البطولات التي تعزز مكانة أبوظبي وجهة ريادية وعاصمة عالمية للرياضات القتالية»، معرباً عن فخره بمشاركة نخبة محترفي العالم في البطولة، ما يمثل مكسباً جديداً لخطط الاتحاد، وحرصه المتواصل لدعم تطور اللعبة، ونقلها إلى آفاق عالمية مهمة، مثمناً الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة التقدم الكبير الذي تعاصره رياضة الكيك بوكسينج، مرحباً بالمحترفين، ومتمنياً لهم طيب الإقامة في أبوظبي، والتوفيق في مشوار البطولة، وإثراء الحدث بمستويات تليق بمكانتها».