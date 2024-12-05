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الرياضة

«لقد استعدنا فريقنا تشيلسي»..المدرب معجب بهتافات الجماهير

«لقد استعدنا فريقنا تشيلسي»..المدرب معجب بهتافات الجماهير
5 ديسمبر 2024 14:45


لندن (د ب أ)
أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، استمتاعه بهتافات الجماهير «لقد استعدنا فريقنا تشيلسي» خلال الفوز الساحق على ملعب ساوثهامبتون 5 1/ مساء الأربعاء.

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وافتتح أكسيل ديساسي التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة السابعة، لكن سرعان ما تعادل جو أريبو لساثهامبتون في الدقيقة 11، غير أن الفرنسي كريستوفر نكونكو منح التقدم للضيوف مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 17، ثم أضاف زميله توني مادويكي الهدف الثالث في الدقيقة 34 وتضاعفت معاناة ساوثهامبتون، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه جاك ستيفنس في الدقيقة 39، ليستغل تشيلسي النقص العددي في صفوف منافسه، ويضيف كول بالمر الهدف الرابع للفريق الأزرق في الدقيقة 77 واختتم جادون سانشو مهرجان أهداف تشيلسي، عقب تسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 87.
وارتفع رصيد تشيلسي إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 5 نقاط، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب، وتحدث ماريسكا عن الأجواء في نهاية المباراة، وقال: «كان شعوراً جيداً، خاصة عندما تراهم سعداء، هذا هدفنا».
وأضاف: «نعمل كل يوم للإبقاء عليهم سعداء، كان شعوراً جيداً للغاية، خاصة فيما يتعلق بهتاف تشيلسي، هذا أمر مهم». ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) عن ماريسكا قوله «سعيد للغاية بالأهداف الخمسة التي سجلناها». وأكد: «لست سعيداً بأول 15 إلى 20 دقيقة، حيث كنا نعاني، سبب معاناتنا هو أننا استعددنا للمباراة بالضغط عليهم رجلاً لرجل، وأول 15 إلى 20 دقيقة لم نكن نضغط عليهم رجلاً لرجل». 

 

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