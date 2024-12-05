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الرياضة

«رابطة المحترفين» تناقش استعدادات «سوبر إعمار»

«رابطة المحترفين» تناقش استعدادات «سوبر إعمار»
5 ديسمبر 2024 17:47

 
أبوظبي (الاتحاد)

 

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عقدت رابطة المحترفين اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي شرطة دبي، ونادي النصر، لمناقشة الإجراءات التنظيمية والأمنية لمباراة كأس سوبر إعمار، والتي تجمع الوصل وشباب الأهلي في الساعة السابعة والنصف مساء 13 ديسمبر الجاري، على استاد آل مكتوم في دبي.
ومن المقرر أن يتم فتح البوابات لدخول الجماهير، قبل ساعتين من انطلاق المباراة، وذلك في الساعة الخامسة والنصف مساءً، ويقتصر الدخول لمحيط الملعب على حاملي التذاكر حصراً، حيث لن تخصص أي مبيعات أو توزيع للتذاكر في الاستاد.
وتم خلال الاجتماع استعراض بوابات الدخول الخارجية، وتم تخصيص البوابة الرئيسية والبوابة المحاذية للنادي الهندي لجماهير الوصل، فيما تدخل جماهير شباب الأهلي عبر بوابة ليجر لاند والبوابة القريبة من النادي المصري.
وتكون البوابات الداخلية لجماهير شباب الأهلي، الدرجة الأولى 13 و14 والدرجة الثانية 16,17 و18 والفئة المميزة يمين المنصة الرئيسية: B، والبوابات الداخلية لجماهير الوصل، الدرجة الأولى: 10 و11 والدرجة الثانية: 6,7 و8 والفئة المميزة يسار المنصة الرئيسة: A.
وحرصاً على أمن وسلامة الجماهير، خصصت رابطة المحترفين وحدات طبية داخل الملعب تكون متواجدة في كل درجة، بالإضافة إلى سيارات إسعاف متوفرة خارجة الملعب،
وبإمكان الجماهير وضع أغراضهم الشخصية في أكشاك الأمانات قرب البوابتين 10 و14.

 

الإمارات
دبي
استاد آل مكتوم
رابطة المحترفين
نادي النصر
الوصل
شباب الأهلي
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