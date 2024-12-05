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الرياضة

مدافع يتصدى لركلة ترجيح حاسمة!

مدافع يتصدى لركلة ترجيح حاسمة!
5 ديسمبر 2024 18:00

مراد المصري (أبوظبي)

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شهدت المواجهة التي أقصى فيها لوجرونييس، أحد فرق دوري الدرجة الرابعة، منافسه جيرونا من كأس ملك إسبانيا، حادثة غريبة نوعاً ما، بعدما لعب المدافع بول أرناو، دوراً حاسماً بالتصدي لركلة ترجيح حسمت الفوز لفريقه.
تعرض الحارس الأساسي للوجرونييس إلى إصابة في توقيت، قام به الفريق باستنفاد جميع تبديلاته المتاحة، ليتحول المدافع بول أرناو، للقيام بدور الحارس، ولعل المفاجأة الأبرز أنه نجح بالتصدي لركلة ترجيح أبيل رويز مهاجم جيرونا والمنتخب الأولمبي الإسباني، ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى دور الـ 32.
وفسرت وسائل الإعلام سبب تألق المدافع في التألق حارساً للمرمى، إلى حقيقه أن والده هو فرانسيسك أرناو، الحارس السابق في برشلونة بين 1995 و2001.

إسبانيا
كأس إسبانيا
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