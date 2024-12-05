«جولف ديزرت كلاسيك» تُطلق «التذكرة 16»



دبي (الاتحاد)



أطلقت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف، تذكرة «ذا سوشيال أون سيكستين»، والتي تعتبر الأولى من نوعها بمناسبة إقامة «النسخة 36» من البطولة، التي تقام في نادي الإمارات للجولف من 16 إلى 19 يناير المقبل.

وتقدم التذكرة الجديدة موقعاً مثالياً للاستمتاع المفعمة بالحيوية لأعرق بطولة للجولف في دبي، والتي تلائم عشاق الجولف وزوار دبي الباحثين عن المتعة والإطلالة الخلابة على معالم الإمارة الساحرة ومنافسات الجولف العالمية عند الحفرة رقم 16، لتضمن متابعة خاصة في بيئة اجتماعية حيوية مثالية لقضاء يوم من المرح مع الأصدقاء.

التذكرة ذات قيمة رائعة تقدم للمتفرجين طريقة جديدة تماماً للاستمتاع بكل الإثارة التي توفرها بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف، ويمكن الحصول الآن على خصومات الحجز المبكر.

ومن المقرر أن تشهد نسخة عام 2025 من البطولة مشاركة بعض الأسماء البارزة في عالم رياضة الجولف مع استعداد روري ماكلروي وجون رام وتومي فليتوود للمشاركة في ملعب المجلس الشهير في يناير المقبل.

تُعد بطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف أقدم بطولة للجولف في منطقة الشرق الأوسط، وستكون نسخة العام المقبل رقم 36 من البطولة، وتأسست في عام 1989، وهي بطولة رئيسة ضمن جولة دي بي ورلد، وإحدى فعاليات سلسلة رولكس المرموقة، وسلسلة «السباق إلى دبي».