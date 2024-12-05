كاكوفا ضحية «بطاقة دعوة» في «الحبتور للتنس»



دبي (الاتحاد)

تواصلت الإثارة في «النسخة 27» من بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات المقامة حالياً في دبي، وشهدت المنافسات مواجهة قوية أسفرت عن فوز البريطانية جودي بارتيش «الحاصلة على بطاقة دعوة» على حساب السلوفاكية فيكتوريا هورن كاكوفا 7-6 و3-6 و6-2، واستغرقت المباراة 120 دقيقة.

وتغلبت البلجيكية صوفيا كوستلس على البيلروسية إيفالينا لاسككينتش 6-3 و1-6 و6-3، في 110 دقائق، وفي مباراة «روسية خالصة»، فازت تيتانا بروزوريفا على إيلينا بريكينا المصنفة الخامسة 7-5 و6-3.

من ناحية أخرى، أشاد خلف أحمد الحبتور بالمستوى الفني للاعبات المشاركات في «النسخة 27» من بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات.

وقال: سعداء بما شاهناه في دور الـ16 ودور الثمانية، سواء على صعيد الفردي أو الزوجي، وأظهرت البطولة أن عدداً كبيراً من اللاعبات سيلمع نجمهن في سماء التنس العالمي في المستقبل القريب، وهو ما نتمناه، لأن هدفنا من إقامة البطولة هو تمكين الصاعدات من شق طريقهن، والعبور إلى العالمية.

ونوه الحبتور إلى أن الإمارات اعتادت أن تقدم الدعم والمساندة للرياضيين كافة بدون تمييز، وبما يجسد روح التعايش بين الشعوب، كما أن اللقاءات الرياضية ترسخ القيم والمبادئ التي تسمو بالأخلاق.