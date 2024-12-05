جولة مفتوحة بـ«منطقة الصيانة» في «جولة أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت فعاليات اليوم الأول من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 أبوظبي 2024 مع «خميس السوبر»، حيث توافد المئات من المشجعين إلى حلبة مرسى ياس للمشاركة في الجولة المفتوحة لمنطقة الصيانة لإلقاء نظرة مقربة على استعدادات الفرق للسباق.

تابع الجمهور باهتمام عمل الفرق داخل منطقة الصيانة، حيث تم تجهيز السيارات وضبط إعداداتها لتقديم أداء مثالي على مسار حلبة مرسى ياس الذي يضم 16 منعطفًا، كما أتيحت للمشجعين فرصة رؤية سائقيهم المفضلين وهم يستعدون لخوض السباق الأخير في الموسم الأطول في تاريخ الفورمولا-1.