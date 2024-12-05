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الرياضة

طلاب «أدنوك ياس» في قلب «الفورمولا-1»

طلاب «أدنوك ياس» في قلب «الفورمولا-1»
5 ديسمبر 2024 19:09


أبوظبي (الاتحاد)

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شارك 10 طلاب متميزين من برنامج أدنوك ياس في المدارس في تجربة حصرية في حلبة مرسى ياس، حيث تفاعل الطلاب الممثلون للمدارس من مختلف أنحاء دولة الإمارات بشكل مباشر مع ثلاثة من فرق الفورمولاـ1 ،وهي مرسيدس إيه إم جي، وويليامز، وهاس، وذلك ضمن مبادرة ملهمة تهدف لدعم ورعاية الجيل القادم من الرواد في رياضة سباقات السيارات.
وخلال التجربة، قضى الطلاب بعض الوقت مع كل فريق من فرق الفورمولاـ1 وشاركوا في نشاط تفاعلي، بالإضافة إلى حلقات نقاشية، وذلك لمنحهم نظرة عن قرب إلى عالم سباقات الفورمولاـ1 وتعزيز مهمة برنامج أدنوك ياس في المدارس التي تركز على إلهام مهندسي المستقبل.
يوفر برنامج ياس في المدارس، الذي يتم تشغيله بالشراكة مع شركة أدنوك، فرص للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و21 عاماً، لتطوير مهاراتهم في مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بأسلوب تطبيقي يعتمد على المشاريع، كما يزودهم بالمهارات الأساسية للقرن الحادي والعشرين، بالشكل الذي يعزز شغفهم في هذه المجالات لبناء أساس قوي للابتكار في المستقبل. 

الإمارات
حلبة ياس
الفورمولا-1
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
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