الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رحل بيريز.. لم يرحل بيريز!

رحل بيريز.. لم يرحل بيريز!
5 ديسمبر 2024 19:12

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
16 سنة «الفورمولا-1» في أبوظبي.. مكاسب بالمليارات ومواهب على المضمار
التجارب الحرة تقص شريط الإثارة على مضمار ياس في «فورمولا أبوظبي»

لم تحسم حتى الآن هوية زميل فيرستابن في فريق ريد بول للموسم المقبل، وبينما يصر سيرجيو بيريز على أن عقده يمتد لعام 2026، وبالرغم من أن الفريق قد أعلن رسمياً عن تجديد العقد بينهما حتى نهاية موسم 2026، إلا أن الشكوك تحوم حول قدرة السائق المكسيكي على الاحتفاظ بمقعده للموسم القادم، بعد الأداء المتراجع خلال هذا العام. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماع لمساهمي ريد بول بعد سباق أبوظبي هذا الأسبوع.
في حال رحيله، سيتنافس سائقا الفريق الرديف يوكي تسونودا وليام لاوسون على هذا المقعد، مع فرصة لاختبار تسونودا سيارة ريد بول بعد سباق أبوظبي.
وهناك أيضاً احتمال مثير بأن يتعاقد ريد بول مع فرانكو كولابينتو من فريق ويليامز. واجتذب السائق الأرجنتيني اهتمام العديد من الفرق منذ ترقيته إلى الفورمولا1 في وقت سابق هذا العام، للانضمام إلى ويليامز بديلاً عن لوجان سارجينت، إلا أنه لن يستطيع الاحتفاظ بمقعده مع ويليامز للموسم القادم، بعد انضمام ساينز إلى الفريق.

 

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
ماكس فيرستابين
سيرجيو بيريز
ريد بول
آخر الأخبار
سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس «السعادة والإيجابية» بوزارة الداخلية
علوم الدار
سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس «السعادة والإيجابية» بوزارة الداخلية
اليوم 21:39
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس البرتغال
علوم الدار
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس البرتغال
اليوم 21:34
سباقات رياضية وفعاليات متنوعة في مهرجان السلع البحري
الرياضة
سباقات رياضية وفعاليات متنوعة في مهرجان السلع البحري
اليوم 21:31
نصف عام في الفضاء.. رائدا ناسا ينتظران الحل
الترفيه
نصف عام في الفضاء.. رائدا ناسا ينتظران الحل
اليوم 21:10
حور القاسمي الشخصية الأكثر تأثيراً في الفن المعاصر ضمن قائمة «باور 100»
التعليم والمعرفة
حور القاسمي الشخصية الأكثر تأثيراً في الفن المعاصر ضمن قائمة «باور 100»
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©