رحل بيريز.. لم يرحل بيريز!



أبوظبي (الاتحاد)

لم تحسم حتى الآن هوية زميل فيرستابن في فريق ريد بول للموسم المقبل، وبينما يصر سيرجيو بيريز على أن عقده يمتد لعام 2026، وبالرغم من أن الفريق قد أعلن رسمياً عن تجديد العقد بينهما حتى نهاية موسم 2026، إلا أن الشكوك تحوم حول قدرة السائق المكسيكي على الاحتفاظ بمقعده للموسم القادم، بعد الأداء المتراجع خلال هذا العام. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماع لمساهمي ريد بول بعد سباق أبوظبي هذا الأسبوع.

في حال رحيله، سيتنافس سائقا الفريق الرديف يوكي تسونودا وليام لاوسون على هذا المقعد، مع فرصة لاختبار تسونودا سيارة ريد بول بعد سباق أبوظبي.

وهناك أيضاً احتمال مثير بأن يتعاقد ريد بول مع فرانكو كولابينتو من فريق ويليامز. واجتذب السائق الأرجنتيني اهتمام العديد من الفرق منذ ترقيته إلى الفورمولا1 في وقت سابق هذا العام، للانضمام إلى ويليامز بديلاً عن لوجان سارجينت، إلا أنه لن يستطيع الاحتفاظ بمقعده مع ويليامز للموسم القادم، بعد انضمام ساينز إلى الفريق.