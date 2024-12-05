3 نجوم عالميين في «جولف رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن ريان فوكس وبادريج هارينجتون وجيمي ووكر، مشاركتهم ضمن قائمة تزخر بالنجوم سيتواجدون في بطولة رأس الخيمة للجولف، التي ستقام في نادي الحمرا للجولف من 23 إلى 26 يناير 2025، وستكون بطولة رأس الخيمة واحدة من ثلاث بطولات في الإمارات، وخمس في منطقة الشرق الأوسط، ضمن السلسلة الدولية لموسم «السباق إلى دبي» 2025، ويمكن للمتفرجين التسجيل للحصول على تذاكر مجانية.

استمتع الأيرلندي هارينجتون، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولة الكبرى، بعام ناجح في 2024، مع ثلاثة انتصارات في بطولات جولة بي جي أيه، بالإضافة لتواجده في المراكز العشرة الأوائل في اثنتين من البطولات الكبرى للرواد، والحصول على المركز 22 في النسخة الـ 152 من البطولة المفتوحة في نادي رويال ترون.

نجح كابتن كأس رايدر 2021، في التأهل للجولات النهائية في كل من مشاركاته الثلاث الأخيرة في نادي الحمرا للجولف، وعلى الرغم من إكمال مشواره بشكل أساسي في الجولة المخصصة للاعبين فوق سن 50 عاماً في أميركا، منذ بلوغه سن الخمسين في عام 2021، إلا أنه لا يزال يشعر بأنه قادر على المنافسة على أعلى مستوى.

سيعود النيوزلندي فوكس، الذي فاز ببطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمر للجولف في عام 2022، إلى الإمارة لأول مرة منذ عامين، وهو متحمس للمنافسة في مكان يحمل ذكريات سعيدة.

أثار الأميركي جيمي ووكر، الفائز ببطولة الولايات المتحدة بي جي أيه في عام 2016، إعجاب الجميع في جولة دي بي ورلد في وقت سابق من هذا العام، بعد حصوله على المركز السابع في بطولة أمجين إيرلندا المفتوحة في نادي رويال كاونتي داون، ويتطلع الأميركي الآن إلى فرصة المشاركة في دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.

وقال بينوي كورين، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحمرا الجهة المالكة لنادي الحمرا للجولف: «يسعدنا الترحيب بعودة جولة دي بي ورلد إلى رأس الخيمة لإقامة نسخة 2025 من بطولة رأس الخيمة. بعد النجاح الهائل الذي حققته النسخ السابقة، قمنا بتنفيذ بعض التغييرات الرئيسية على المسار هذا العام، ونتطلع إلى رؤية الطريقة التي يتكيف اللاعبون ويتعاملون مع هذه التحديات الجديدة».

وأضاف: «أصبحت بطولة رأس الخيمة للجولف فعالية رئيسية في روزنامة الأحداث السنوية في رأس الخيمة، وهي توفر فرصة لتقديم مجموعة متنوعة من عروض الترفيه وأسلوب الحياة في رأس الخيمة للزوار والمشاهدين المحليين والدوليين».