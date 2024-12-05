«إثارة» تواصل مسيرة الاستدامة في حلبة مرسى ياس



أبوظبي (الاتحاد)



يواصل منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي 2024 سلسلة المبادرات والممارسات البيئية والعمل على تطويرها، فيما تشهد النسخة السادسة عشرة من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 مجموعة غير مسبوقة من مبادرات الاستدامة حلبة مرسى ياس.

بهدف المساعدة في تقليل تأثير الانبعاثات الكربونية في حلبة مرسى ياس، أعلنت إثارة مؤخراً عن اختيار شركة أجريكو الشرق الأوسط - المزود العالمي الرائد لحلول الطاقة - كشريك الاستدامة الرسمي لها، مما يمدد الشراكة طويلة الأمد بين المنظمتين والتي بدأت في عام 2009.

في إطار الجهود المبذولة لتقليل تأثير الانبعاثات الكربونية في حلبة مرسى ياس، أعلنت شركة إثارة عن اختيار شركة أجريكو الشرق الأوسط - المزود العالمي الرائد لحلول الطاقة - كشريك الاستدامة الرسمي. يأتي هذا الإعلان ضمن الشراكة طويلة الأمد بين الشركتين، التي انطلقت منذ عام 2009. وستتولى أجريكو الشرق الأوسط خلال أسبوع السباق تطبيق مجموعة من الحلول المبتكرة، تشمل استخدام الوقود الحيوي، وإدارة أحمال الطاقة بكفاءة، ونشر أنظمة تخزين البطاريات المدعومة بالطاقة الشمسية. وتهدف هذه الجهود إلى البناء على نجاحات العام الماضي خلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2023، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 40% في الانبعاثات مقارنة بعام 2022.

كما تشهد عطلة الأسبوع التي تمتد لأربعة أيام جهوداً للحد من هدر الطعام، حيث تتعاون شركة إثارة مع مختلف الشركاء لدعم مبادرة «نعمة» الوطنية للحد من فقد وهدر الطعام، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية بين آلاف الزوار.

وتشمل التدابير الأخرى الصديقة للبيئة المعتمدة بيئة خالية من البلاستيك في المركز الإعلامي، ومرائب السيارات، ومسار الصيانة، وفيلات الفرق.

تُعد الاستدامة أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لشركة إثارة، سواء داخل حلبة السباق أو خارجها. وقد ساهم تركيب الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية LED حول المضمار في تقليل استهلاك الطاقة التصميمي بنسبة 30%، مما أدى إلى تقليل الانبعاثات بمعدل 60%، علاوة على ذلك، مع إطلاق مشروع موقف السيارات بالطاقة الشمسية في وقت سابق من هذا العام، من المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في خفض إضافي للانبعاثات بنسبة لا تقل عن 20%.

وقد حصلت حلبة مرسى ياس على التقييم البيئي فئة ثلاث نجوم من الاتحاد الدولي للسيارات، وهو أعلى مستوى اعتماد يمكن للاتحاد تقديمه في مجال الاستدامة. ويؤكد هذا التقييم التزام شركة إثارة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية والمبادرات المستدامة في جميع عملياتها.

بالإضافة إلى ذلك، تنفذ شركة إثارة إطارها للاستدامة «إثارة إيدج»، الذي يستند إلى أربع ركائز رئيسية: الاستخدام المسؤول للموارد، وتعزيز كفاءة المياه، وبناء مزيج متوازن من الطاقة، ودفع العمل المناخي. ويرتكز الإطار على هيكل حوكمة قوي يعتمد على التحقق من جهات خارجية معترف بها عالمياً، مثل المنظمة الدولية للمعايير (ISO) واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مع التزام بالتعاون مع الشركاء وقادة الصناعة لتعزيز ريادتها في مجال البيئة ومكافحة تغير المناخ.