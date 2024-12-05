الظاهري يعود إلى بيته بطموح مواصلة التفوق في «الفورمولا»



أبوظبي (الاتحاد)



تألق البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري سائق الفورمولا 4 متصدراً البطولة، وتأهل أول مرة، واحتل المركز الثاني مرتين على التوالي في الجولة الافتتاحية لبطولة الفورمولا 4 الجديدة في دبي، ويتصدر الظاهري البطولة قبل أن يتوجه إلى الجولة الثانية التي تعد جزءاً من برنامج جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 في حلبة ياس.

ويستعد السائق الإماراتي من على متن سيارة فريق بريما مومباي فالكونز، لتوسيع صدارته للبطولة، بالتزامن مع عودته إلى الحلبة الأحب على قلبه، وهي حلبة ياس مارينا التي تبعد بضعة كيلومترات عن منزل الظاهري في قلب العاصمة أبوظبي.

وفي تعليقه قبل انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى، قال الظاهري: «من المدهش أن أعود إلى الإمارات للتسابق أمام جمهوري وبين أهلي. بعد عام آخر ناجح من المنافسة في جميع أنحاء أوروبا في سلسلة الفورمولا 4 الإيطالية وسلسلة الفورمولا 4 الأوروبية، أشعر بشعور خاص جداً أن أقود سيارتي بريما في دبي وأبوظبي. لن أتمكن من المشاركة إلا في الجولتين الأوليين من هذه البطولة الرائعة، حيث انتقل من الفورمولا 4 إلى الفورمولا الإقليمية، حيث يجب أن أستعد لموسم العام المقبل، لكنني ما زلت أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من السباقات».

في السنوات السابقة، كان كأس بطولة الفورمولا حدثاً مستقلاً في عطلة نهاية الأسبوع لسباقات الجائزة الكبرى قبل بطولة الفورمولا 4 في الإمارات وفي عام 2024، تم توسيعها إلى سلسلة من ثلاث جولات من الكأس، والتي ستؤدي إلى بطولة الشرق الأوسط التي تم تعيينها حديثاً، والتي ستنطلق في ينايرالمقبل.

وأضاف الظاهري: «إنه لمن دواعي سروري أن أحقق تقدماً بفارق 12 نقطة في بطولة كأس الفورمولا بعد السباقات الثلاثة الأولى، حتى لو لم أتمكن من المشاركة في السباقات الثلاثة، لكن يجب أن ينصب تركيزي على الانتقال إلى الفورمولا الاقليمية، والتي ستقدم تحديات وفرصاً جديدة. إنه لأمر رائع أن أستمر مع فريق بريما ريسينج، الفريق الذي كنت معه منذ اليوم الذي انتقلت فيه من الكارتينج إلى سباقات ذات المقعد الفردي، ونحن جميعاً نتطلع إلى الفورمولا الإقليمية».