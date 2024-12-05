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الرياضة

بالصور.. حلبة ياس تستقبل «الفورمولا-1» بـ«حلة زاهية»

بالصور.. حلبة ياس تستقبل «الفورمولا-1» بـ«حلة زاهية»
5 ديسمبر 2024 20:05

  •  عبادي القوصي (أبوظبي)
    هكذا تبدو حلبة ياس اليوم، وهي ترتدي «حلة زاهية» لاستقبال سباق جائزة الاتحاد الكبري للطيران لـ«الفورمولا-1».. وتسابقت وكالات الأنباء العالمية في تغطية الحدث الكبير واستعدادات أبطال العالم.. وهنا نستعرض عدداً من الصور التي تبرز جمال وروعة العاصمة أبوظبي.

 

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الفورمولا-1
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
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حلبة ياس
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