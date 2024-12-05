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بالصور.. حلبة ياس تستقبل «الفورمولا-1» بـ«حلة زاهية»
بالصور.. حلبة ياس تستقبل «الفورمولا-1» بـ«حلة زاهية»
5 ديسمبر 2024 20:05
عبادي القوصي (أبوظبي)
هكذا تبدو حلبة ياس اليوم، وهي ترتدي «حلة زاهية» لاستقبال سباق جائزة الاتحاد الكبري للطيران لـ«الفورمولا-1».. وتسابقت وكالات الأنباء العالمية في تغطية الحدث الكبير واستعدادات أبطال العالم.. وهنا نستعرض عدداً من الصور التي تبرز جمال وروعة العاصمة أبوظبي.
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