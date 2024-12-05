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الرياضة

التجارب الحرة تقص شريط الإثارة على مضمار ياس في «فورمولا أبوظبي»

التجارب الحرة تقص شريط الإثارة على مضمار ياس في «فورمولا أبوظبي»
5 ديسمبر 2024 21:00


مصطفى الديب (أبوظبي)


تنطلق الإثارة على مضمار ياس يوم الجمعة، عندما تشير عقارب الساعة إلى الواحدة والنصف ظهراً تبدأ التجارب الحرة لفرق الفورمولا-1، وتستمر التجارب الحرة الأولى لمدة ساعة، حيث يجرب كل سائق فيها السيارة الخاصة به، وكل ما يتعلق بالاستراتيجية التي سيخوض بها السباق الرئيس.
ويعود سائقو الفورمولا1 لمضمار ياس مجدداً عند الخامسة مساءً لخوض التجارب الحرة الثانية، على أن تكون التجارب الحرة الثالثة ظهر السبت، فيما تقام التجارب التأهيلية الرسمية عند الخامسة من مساء الغد، ليتحدد بعدها مراكز الانطلاق لسائقي الفرق المشاركة.
ولن تكون التجارب الحرة هي الحدث الوحيد الذي سيقام على مضمار ياس يوم الجمعة، حيث تقام العديد من الفعاليات والمنافسات، وتفتح حلبة ياس أبوابها للجماهير عند التاسعة والنصف صباحاً، فيما تبدأ جولة سباق أكاديمية الفورمولا-1 في التاسعة وخمسين دقيقة، وتستمر لمدة ساعة كاملة.
وتنطلق عند الحادية عشرة وخمس دقائق صباحاً منافسات سباق الفورمولا-2، وتقام الجولة الثانية للبطولة نفسها عند الثالثة عصراً، وتستمر حتى الثالثة وخمسين دقيقة، أما منافسات الفورمولا- 4 فتقام عند الرابعة عصراً، وتستمر لثلاثين دقيقة فقط، وتختتم المنافسات على مضمار ياس بإقامة سباق أكاديمية الفورمولا-1 التأهيلي الذي ينطلق عند السادسة وخمسة وثلاثين دقيقة، ويستمر لنصف ساعة فقط.

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أجندة السباق
الجمعة 06 ديسمبر التجارب الحُرّة الأولى 13:30 - 14:30
الجمعة 06 ديسمبر التجارب الحُرّة الثانية 17:00- 18:00
السبت 07 ديسمبر التجارب الحُرّة الثالثة 14:30- 15:30
السبت 07 ديسمبر التصفيات 18:00 - 19:00
الأحد 08 ديسمبر السباق 17:00 -19:00

 

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