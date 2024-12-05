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الرياضة

«مؤجلة» فالنسيا وريال مدريد 2 يناير

«مؤجلة» فالنسيا وريال مدريد 2 يناير
5 ديسمبر 2024 20:51

مدريد (أ ف ب)

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن مباراة فالنسيا وريال مدريد المؤجلة بسبب الفيضانات المميتة في جنوب شرق البلاد، تقام في الثاني من يناير المقبل.
وكانت المباراة مقررة في الثاني من نوفمبر الماضي ضمن المرحلة الثانية عشرة، لكن تم تأجيلها بينما كانت منطقة فالنسيا تواجه أمطاراً غزيرة خلفت 222 قتيلاً وأربعة في عداد المفقودين، إضافة إلى أضرار مادّية تقدّر بالملايين من اليورو.
وأوضح الاتحاد الإسباني أن الثاني من الشهر المقبل كان الخيار الوحيد المتاح في الروزنامة المزدحمة لحامل لقب الدوري الذي يخوض مباراته ضمن الدور الـ32 لمسابقة الكأس المحلية في 4 أو 5 من الشهر ذاته قبل السفر إلى السعودية لخوض الكأس السوبر الإسبانية من 8 إلى 12 يناير.

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