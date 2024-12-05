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الرياضة

سباقات رياضية وفعاليات متنوعة في مهرجان السلع البحري

سباقات رياضية وفعاليات متنوعة في مهرجان السلع البحري
5 ديسمبر 2024 21:31

 
الظفرة (وام)

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تتواصل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان السلع البحري الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتستمر إلى 8 ديسمبر على شاطئ مدينة السلع بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.
ويشهد المهرجان تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة الرياضية والتراثية، والمسابقات اليومية، حيث أقيمت منافسات بطولة الهدد في يومها الثاني للفئتين «زاجل 10 ريشات، زاجل 12 ريشة»، بمشاركة 31 صقاراً، بالإضافة إلى سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدم الذي يبلغ مجموع جوائزه 3.12 مليون درهم، والسلع للدراجات الهوائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتهدف إلى تشجيع مختلف الفئات على ممارسة الرياضة عموماً، والدراجات الهوائية على وجه التحديد، ونشر ثقافة الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية.
وتتواصل المسابقات اليومية للمهرجان ومن بينها بطولة السلع لصيد الشعري، ومسابقة صيد الأسماك للنساء، وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، وبطولة الكيرم، والدومينو، إلى جانب مسابقات المسرح، وركن الحرف، والفنون الشعبية وغيرها من الفعاليات.
وأقيمت أمس ضمن مسابقة الألعاب الشعبية منافسات لعبة «الكرابي» في 15 جولة، خصصت منها 7 جولات لفئة الناشئين، و8 جولات لفئة الكبار.
وشهد مسرح المهرجان العديد من المسابقات والعروض المخصصة للجمهور، كما أقيمت على المسرح حفلة غنائية أحياها الفنان أحمد عسكور.
وتشمل فعاليات المهرجان 73 مسابقة خُصص لها أكثر من 1500 جائزة تبلغ قيمتها الإجمالية 4.5 مليون درهم.

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هيئة أبوظبي للتراث
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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