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الرياضة

ناجلسمان: لا أشعر بـ «الضغينة» تجاه البايرن

ناجلسمان: لا أشعر بـ «الضغينة» تجاه البايرن
5 ديسمبر 2024 21:56

 
ميونيخ (د ب أ)

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لا يشعر يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، بأي ضغينة تجاه فريقه السابق بايرن ميونيخ الألماني، بعد مرور عام ونصف العام على إقالته من النادي البافاري. وقال ناجسليمان، خلال ظهوره في معرض «إسبو» الرياضي بمدينة ميونيخ الألمانية، «إذا كنت دمية وتم طردك، فإن الأمر سيكون أصعب بالنسبة لك، إنني لم أكن كذلك، لهذا السبب أعتقد أنني أنهيت تلك العلاقة بشكل أفضل من البايرن نفسه».
وتولى ناجلسمان تدريب بايرن في منتصف عام 2021، لكن مجلس إدارة النادي آنذاك بقيادة أوليفر كان وحسن صالح حميديتش، قرر إقالته في مارس 2023.
وقال المدرب الألماني الشاب «تعلمت بعض الدروس» منذ ذلك الوقت، أضاف ناجلسمان «أود أن أقول إنني قمت بالعديد من الأمور بشكل جيد للغاية في البايرن، لكنني أدرك أيضاً أنني سأفعل تلك الأشياء بشكل مختلف اليوم».
أشار ناجسليمان إلى أنه كان بإمكانه التعامل مع الأمر «لأننا قررنا في مرحلة ما في فريق التدريب أننا سنسلك طريقنا الخاص، ونقرر الأمور بالطريقة التي نريدها، وإذا لم تعد الإدارة بحاجة إلى ذلك، فلا بأس بذلك أيضاً».
كما سلط ناجلسمان الضوء على الطبيعة الخاصة للعمل في نادٍ قمة.
كشف ناجلسمان «في مثل هذا النادي الكبير، هناك دائماً تيارات ينبغي أن تأخذها في الاعتبار، ومع ذلك، لا يمكنك السماح لنفسك بالانحناء، كانت هناك لحظات اتخذت فيها قرارات أثناء وجودي في البايرن والتي كنت لأتخذها بشكل مختلف بعد ذلك».
وتحدث ناجلسمان عن «القرارات المتعلقة بالمحتوى»، مضيفاً أنه «كان هناك الكثير من التيارات في النادي الكبير ويريد الجميع أن يقولوا كلمتهم».

ألمانيا
بايرن ميونيخ
جوليان ناجلسمان
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