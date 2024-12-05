إيقاف نوير مباراتين

ميونيخ (رويترز)



أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، إيقاف مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ وحارس مرماه مباراتين في كأس ألمانيا بسبب «تصرفه غير الرياضي» أمام باير ليفركوزن يوم الثلاثاء الماضي.

وتلقى حارس المرمى «38 عاماً» البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته الكروية التي بدأها قبل قرابة عقدين من الزمان، بعدما ارتكب خطأ ضد جيريمي فريمبونج خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17 في الخسارة 1-صفر أمام باير ليفركوزن.

وقال الاتحاد الألماني في بيان «تعرض اللاعب للإيقاف، ولن يخوض مباريات ناديه في الكأس الموسم المقبل حتى انتهاء فترة إيقافه، وبحسب قوانين الاتحاد الألماني، فإن منع فرصة محققة للتسجيل من خلال ارتكاب مخالفة غير خطيرة لم يعقبها تسجيل هدف يستلزم عادة الإيقاف لمباراتين».

وتنطبق العقوبة فقط على مباريات الكأس المحلية، وبما أن البايرن خرج من كأس ألمانيا، فإن نوير لن ينفذ العقوبة حتى الموسم المقبل.