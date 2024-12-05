الجمعة 6 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيقاف نوير مباراتين

إيقاف نوير مباراتين
5 ديسمبر 2024 22:00

 ميونيخ (رويترز) 

أخبار ذات صلة
ناجلسمان: لا أشعر بـ «الضغينة» تجاه البايرن
4.5 مليار يورو للأندية في ألمانيا


أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، إيقاف مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ وحارس مرماه مباراتين في كأس ألمانيا بسبب «تصرفه غير الرياضي» أمام باير ليفركوزن يوم الثلاثاء الماضي.
وتلقى حارس المرمى «38 عاماً» البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته الكروية التي بدأها قبل قرابة عقدين من الزمان، بعدما ارتكب خطأ ضد جيريمي فريمبونج خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17 في الخسارة 1-صفر أمام باير ليفركوزن.
وقال الاتحاد الألماني في بيان «تعرض اللاعب للإيقاف، ولن يخوض مباريات ناديه في الكأس الموسم المقبل حتى انتهاء فترة إيقافه، وبحسب قوانين الاتحاد الألماني، فإن منع فرصة محققة للتسجيل من خلال ارتكاب مخالفة غير خطيرة لم يعقبها تسجيل هدف يستلزم عادة الإيقاف لمباراتين».
وتنطبق العقوبة فقط على مباريات الكأس المحلية، وبما أن البايرن خرج من كأس ألمانيا، فإن نوير لن ينفذ العقوبة حتى الموسم المقبل.

ألمانيا
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
مانويل نوير
آخر الأخبار
ناسا تعلن عن تأخيرات في إرسال رواد فضاء إلى القمر
الأخبار العالمية
ناسا تعلن عن تأخيرات في إرسال رواد فضاء إلى القمر
6 ديسمبر 2024
زلزال عنيف قبالة ساحل كاليفورنيا وتحذير من تسونامي
الأخبار العالمية
زلزال عنيف قبالة ساحل كاليفورنيا وتحذير من تسونامي
اليوم 23:46
تصريح من ماكرون يتعلق في منصبه
الأخبار العالمية
تصريح من ماكرون يتعلق في منصبه
اليوم 23:43
العين يواجه مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد في «مونديال 2025»
الرياضة
العين يواجه مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد في «مونديال 2025»
اليوم 23:43
«الوطني للأرصاد» يرصد زلزالاً بقوة 7.2 درجة في ساحل كاليفورنيا
علوم الدار
«الوطني للأرصاد» يرصد زلزالاً بقوة 7.2 درجة في ساحل كاليفورنيا
اليوم 23:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©