العين يواجه مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد في «مونديال 2025»

مراد المصري (أبوظبي)



أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2025، العين ممثل الكرة الإماراتية، في المجموعة السابعة، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي والوداد البيضاوي المغربي، ويستهل «الزعيم» مشواره بالمجموعة مع «اليوفي».

أقيمت مراسم القرعة في مدينة ميامي، حيث تستضيف أميركا النسخة المقبلة بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقاً، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وضمت المجموعة الأولى بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، والأهلي المصري وإنتر ميامي الأميركي، على أن يلتقي الأهلي وإنتر ميامي بقيادة نجمه ليونيل ميسي في المباراة الافتتاحية للمونديال.

وفي بقية المجموعات، ضمن المجموعة الثانية باريس سان جيرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وبوتافوجو البرازيلي، وسياتل الأميركي، والمجموعة الثالثة بايرن ميونيخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، والمجموعة الرابعة فلامينجو البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي، وكلوب ليون المكسيكي، والترجي التونسي، والمجموعة الخامسة ريفر بليت الأرجنتيني، وإنتر ميلان الإيطالي، ومونتيري المكسيكي، وأواروا ريد دايموندز الياباني، والمجموعة السادسة فلومينينسي البرازيلي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأولسان الكوري، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والمجموعة الثامنة ريال مدريد الإسباني، وسالزبورج النمساوي، والهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي.