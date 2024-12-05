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الرياضة

مجلس أبحاث التكنولوجيا شريك مؤسس لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا-1»

مجلس أبحاث التكنولوجيا شريك مؤسس لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا-1»
6 ديسمبر 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «إثارة»، الجهة المنظمة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا-1»، انضمام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة (ATRC) شريكاً مؤسساً لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي، ويلعب مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية أبوظبي وتعزيز مكانتها الريادية في البحث والتطوير.
وتعد مبادراته الرائدة دليلاً واضحاً على التزام الدولة بالتقدم التكنولوجي.
وحول هذه الشراكة، قال أحمد الكعبي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية شركة إثارة: «يسعدنا أن نرحب بمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة شريكاً مؤسساً لسباق جائزة أبوظبي الكبرى المرتقب، ويتماشى الدور القيادي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في مجال البحث والتطوير مع رؤيتنا المتمثلة في تجاوز حدود الممكن وإظهار الابتكارات العالمية».
وأضاف عبد العزيز الدوسري، المدير التنفيذي لخدمات الدعم في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «يوفر سباق جائزة أبوظبي الكبرى فرصة مثالية لتسليط الضوء على التقدم في مجالي البحث والتكنولوجيا».

الفورمولا 1
بطولة العالم للفورمولا-1
أبوظبي
جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
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