نابولي يودع كأس إيطاليا من «العقدة الرابعة»!

روما (رويترز)



تغلب لاتسيو 3-1 على نابولي في دور الستة عشر بكأس إيطاليا لكرة القدم، بفضل ثلاثية من تيجاني نوسلين.

وتمكن المهاجم الهولندي «25 عاماً» من تسجيل ثلاثية للمرة الأولى في مسيرته في غضون 18 دقيقة، ليخرج نابولي من دور الستة عشر للموسم الرابع على التوالي.

وهيمن لاتسيو على أغلب فترات المباراة، وسنحت له فرصة للتقديم بعد 20 دقيقة، عندما قام إيليا كابريلي حارس نابولي بعرقلة بيدرو ليحتسب الحكم ركلة جزاء لم ينجح ماتيا زاكايني في تسجيلها.

وافتتح نوسلين التسجيل بعد 32 دقيقة بضربة رأس من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية، لينجح أخيراً ضغط لاتسيو في هز الشباك.

وبعدها بقليل، أدرك جيوفاني سيميوني لاعب نابولي التعادل، لكن نوسلين أعاد لاتسيو للمقدمة في الدقيقة 41 مكللا تعاون بيدرو وزاكايني.

وبعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة، أكمل نوسلين أول ثلاثية يسجلها في مسيرته بضربة رأس متقنة.

ولم يتمكن نابولي، الذي آثر إراحة العديد من لاعبيه الأساسيين أمثال خفيتشا كفاراتسخيليا، وروميلو لوكاكو وسكوت مكتوميناي، من العودة في النتيجة ليتقدم لاتسيو إلى دور الثمانية.

وفي دور الثمانية، يلعب لاتسيو أمام الفائز من مواجهة إنتر ميلان وأودينيزي، فيما يحظى نابولي بفرصة للثأر عندما يستضيف لاتسيو في دوري الدرجة الأولى الأحد المقبل.