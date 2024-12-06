«الرمق الأخير» ينقذ أتلتيكو مدريد من «درجة رابعة»!

مدريد (رويترز)



سجل أتلتيكو مدريد ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ليقلب تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على كاسيرينو المنافس في دوري الدرجة الرابعة، ويتقدم إلى دور الـ 32 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وواجه أتلتيكو صعوبة في تقديم مستواه المعهود، في ظروف غير مواتية على ملعب برينسي فيليبي المتواضع، في منطقة إكسترمادورا في غرب إسبانيا، وتلقى هدفاً في الدقيقة 30، عندما سدد ألفارو ميرنسيو كرة من أول لمسة إلى داخل الشباك مكللاً هجمة مرتدة سريعة.

وتألق دييجو نييفيس حارس كاسيرينو في الدفاع عن مرماه ليبقي على آمال فريقه، لكن أتلتيكو أدرك التعادل في الدقيقة 83، عندما لعب رودريجو دي بول عرضية مثالية، حولها كليمو لينجليه برأسه لتهز الشباك.

وتعرض كاسيرينو للطمة أخرى، بطرد لاعبه خايمي سانشو، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وظن خوليان ألفاريز أنه سجل من ركلة حرة، لكن الحكم ألغى الهدف.

وحصل دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو على بطاقة حمراء مباشرة للاعتراض بشأن القرار، لكن فريقه تقدم في النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة أطلقها دي بول، وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك، قبل أن يحرز ألفاريز الهدف الثالث من هجمة مرتدة.

وحقق أوساسونا فوزاً بشق الأنفس 3-2 على سبتة «المتواضع»، فيما لم تتمكن فرق أخرى تنتمي لدوري الأضواء من التقدم في البطولة.

وودع جيرونا البطولة بخسارته بركلات الترجيح أمام لوجرونيس المنافس في الدرجة الرابعة، وتغلب بونتيفيدرا المنافس في الدرجة الرابعة 1-صفر على فياريال بهدف في اللحظات الأخيرة من داليسون دي ألميدا، بينما خسر إسبانيول 2-صفر أمام بارباسترو «المتواضع» يوم الثلاثاء.

واحتاج بلد الوليد وقتاً إضافياً للتغلب 4-2 على ريال أفيلا، بينما تغلب ليجانيس بركلات الترجيح 3-2 على استيبونا المنافس في الدرجة الرابعة بعد تعادلهما 2-2.

وتقدم فالنسيا وريال بيتيس وسيلتا فيجو ولاس بالماس ورايو فايكانو في البطولة، ويخوض ريال مدريد وبرشلونة منافسات البطولة من الدور التالي.