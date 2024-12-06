الجمعة 6 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرمق الأخير» ينقذ أتلتيكو مدريد من «درجة رابعة»!

«الرمق الأخير» ينقذ أتلتيكو مدريد من «درجة رابعة»!
6 ديسمبر 2024 10:01

مدريد (رويترز)

أخبار ذات صلة
أموريم معجب بـ«الجوهرة الفرنسية»
بوتي: مبابي «بائس» و«ظل»!


سجل أتلتيكو مدريد ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ليقلب تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على كاسيرينو المنافس في دوري الدرجة الرابعة، ويتقدم إلى دور الـ 32 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وواجه أتلتيكو صعوبة في تقديم مستواه المعهود، في ظروف غير مواتية على ملعب برينسي فيليبي المتواضع، في منطقة إكسترمادورا في غرب إسبانيا، وتلقى هدفاً في الدقيقة 30، عندما سدد ألفارو ميرنسيو كرة من أول لمسة إلى داخل الشباك مكللاً هجمة مرتدة سريعة.
وتألق دييجو نييفيس حارس كاسيرينو في الدفاع عن مرماه ليبقي على آمال فريقه، لكن أتلتيكو أدرك التعادل في الدقيقة 83، عندما لعب رودريجو دي بول عرضية مثالية، حولها كليمو لينجليه برأسه لتهز الشباك.
وتعرض كاسيرينو للطمة أخرى، بطرد لاعبه خايمي سانشو، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وظن خوليان ألفاريز أنه سجل من ركلة حرة، لكن الحكم ألغى الهدف.
وحصل دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو على بطاقة حمراء مباشرة للاعتراض بشأن القرار، لكن فريقه تقدم في النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة أطلقها دي بول، وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك، قبل أن يحرز ألفاريز الهدف الثالث من هجمة مرتدة.
وحقق أوساسونا فوزاً بشق الأنفس 3-2 على سبتة «المتواضع»، فيما لم تتمكن فرق أخرى تنتمي لدوري الأضواء من التقدم في البطولة.
وودع جيرونا البطولة بخسارته بركلات الترجيح أمام لوجرونيس المنافس في الدرجة الرابعة، وتغلب بونتيفيدرا المنافس في الدرجة الرابعة 1-صفر على فياريال بهدف في اللحظات الأخيرة من داليسون دي ألميدا، بينما خسر إسبانيول 2-صفر أمام بارباسترو «المتواضع» يوم الثلاثاء.
واحتاج بلد الوليد وقتاً إضافياً للتغلب 4-2 على ريال أفيلا، بينما تغلب ليجانيس بركلات الترجيح 3-2 على استيبونا المنافس في الدرجة الرابعة بعد تعادلهما 2-2.
وتقدم فالنسيا وريال بيتيس وسيلتا فيجو ولاس بالماس ورايو فايكانو في البطولة، ويخوض ريال مدريد وبرشلونة منافسات البطولة من الدور التالي.

إسبانيا
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
برشلونة
آخر الأخبار
قايدي جاهز للمشاركة مع كلباء أمام الجزيرة
الرياضة
قايدي جاهز للمشاركة مع كلباء أمام الجزيرة
اليوم 10:46
سفارة الإمارات في تبليسي تحتفل بعيد الاتحاد الـ53
علوم الدار
سفارة الإمارات في تبليسي تحتفل بعيد الاتحاد الـ53
اليوم 10:40
هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة "صقيع الشتاء"
علوم الدار
هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة "صقيع الشتاء"
اليوم 10:28
«كلمات» تكلف مدرب روكتس 50 ألف دولار!
الرياضة
«كلمات» تكلف مدرب روكتس 50 ألف دولار!
اليوم 10:23
«سلة أميركا» تعود إلى الصين
الرياضة
«سلة أميركا» تعود إلى الصين
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©