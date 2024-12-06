توتنهام.. خطوة أخرى إلى الخلف!



بورنموث (رويترز)



سجل اللاعب الشاب دين ويسن أول هدف له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليقود بورنموث لفوز مستحق 1-صفر على ضيفه توتنهام.

واستغل المدافع البالغ «19 عاماً» غياب الرقابة عنه، عندما تلقى كرة من ركلة ركنية، نفذها ماركوس تافرنييه، وحولها بضربة رأس إلى داخل الشباك في الدقيقة 17، وكان ذلك كافياً لفوز بورنموث، وتجاوز توتنهام في جدول الترتيب.

وألغي هدف سجله إيفانيلسون لاعب بورنموث في الشوط الثاني بداعي التسلل، كما أهدر الفريق عدداً من الفرص الأخرى.

ولم يقدم توتنهام الكثير في الجانب الهجومي وتعرض للهزيمة السادسة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة، ويتراجع إلى المركز العاشر، بينما انتزع بورنموث المركز التاسع رافعاً رصيده إلى 21 نقطة.

وعندما تغلب توتنهام 4-صفر على مانشستر سيتي «حامل اللقب» قبل أقل من أسبوعين، بدا الأمر وكأن فريق أنجي بوستيكوجلو قد يستخدم هذه النتيجة نقطة انطلاق جديدة في الموسم.

لكن منذ ذلك الوقت، بدأ الفريق في التعثر، إذ تعادل على ملعبه أمام روما في الدوري الأوروبي، ثم تعادل أمام فولهام مطلع هذا الأسبوع.

وبدا أداء توتنهام في المباراة الأخيرة بمثابة خطوة أخرى إلى الخلف، إذ تفوق عليه بورنموث الذي سجل 21 محاولة تهديفية.

وقال بوستيكوجلو الذي شوهد، وهو يتناقش مع بعض المشجعين الساخطين بعد صفارة النهاية، لشبكة سكاي سبورتس «نعم، هذا ليس جيداً بما يكفي، وقعنا في فخ تقديم بداية جيدة في المباراة، ثم تلقينا هدفاً سيئاً للغاية، وبعد ذلك ضللنا الطريق شيئاً ما، وسمحنا لبورنموث بفرض الأسلوب الذي أراده».

وبدا بورنموث مهدداً في أكثر من مناسبة بالتفريط في الفوز والنقاط الثلاث، لكن هدف ويسن، لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً المولود في هولندا، كان كافياً.

ونجح بورنموث الذي يدربه أندوني إيراولا بذلك في الفوز بملعبه على أرسنال، ومانشستر سيتي، وتوتنهام خلال هذا الموسم.

وقال ويسن: «نعرف أننا نجعل الأمور صعبة على الفرق الكبيرة هنا، هذا فوز مثير حقاً، كل طفل صغير يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا سعيد للغاية بتسجيل هدفي الأول في المسابقة».

وكان من الممكن أن يغير توتنهام ملامح المباراة لمصلحته، في حال نجح مهاجم بورنموث السابق دومينيك سولانكي في التسجيل مبكراً عندما أتيحت له فرصة جيدة، لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

وبعدها ظهرت مجدداً نقاط ضعف توتنهام في التعامل مع الكرات الثابتة، إذ نفذ تافرنييه ركلة ركنية، وتمكن ويسن من توجيه الكرة برأسه إلى داخل شباك الحارس فريزر فورستر.

وقال ويسن: «الأمر يتعلق بمدربنا، لقد سجلنا بعض الأهداف من الكرات الثابتة بفضله، كان من واجبي حسم المحاولة وقد فعلت، لقد كانت لحظة رائعة».