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الرياضة

بوتي: مبابي «بائس» و«ظل»!

بوتي: مبابي «بائس» و«ظل»!
6 ديسمبر 2024 10:09

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أعرب الفرنسي «المخضرم» إيمانويل بوتي، أحد نجوم الجيل الذهبي لمنتخب «الديوك» في «مونديال 1998»، عن قلقه الشديد لوضع مواطنه الشاب كيليان مبابي، والصعوبات التي يواجهها منذ وصوله إلى ريال مدريد.
وقال في حديث لمنصة «جامبلينج زون»، إن «فتى بوندي المدلل» يبدو وحيداً في العاصمة الإسبانية، وليس له أصدقاء في الفريق.
واعترف بوتي بأن الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام الإسبانية عن مبابي لا تخدم قضيته، خاصة بعد أن استبعده ديدييه ديشامب، المديرالفني للمنتخب من معسكر نوفمبرالماضي.
وأضاف: «منذ انتقال مبابي إلى الريال في الصيف الماضي، يبدو ظلاً للاعب الذي قاد «الديوك» إلى نهائيين في كأس العالم 2018 و2022، وبدا واضحاً أنه لا يلعب على راحته، وتشيرالتقارير الواردة من إسبانيا إلى «القطيعة» بينه وبقية لاعبي الفريق، وظهر ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عندما تجاهله الإنجليزي جود بيلينجهام، بينما كانا يسيران في النفق المؤدي إلى غرفة الملابس بملعب «أنفيلد» معقل ليفربول، بعد خسارة الريال صفر-2، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا».
وقال بوتي: «أعتقد أن مبابي وحيد فعلاً في ريال مدريد، ولايحظى بأي مساعدة، وليس له أصدقاء في النادي الملكي، بينما تنتقده الصحافة الإسبانية على الدوام، كما أنه أصبح «العدو رقم واحد» للجماهير الفرنسية، بسبب الأحداث الأخيرة التي وقعت بينه ومنتخب بلاده».
ويؤكد بوتي أن مبابي لم يعد نفس الشخص الذي كان، وقال: «أقول ما أشعر به عندما أشاهده فهو «بائس» داخل الملعب وخارجه، وبعد أن كان «ملكاً» في فرنسا، ويستطيع أن يفعل ما يريد في باريس سان جيرمان والمنتخب، لم يعد الأمر كذلك الآن.
وشدد بوتي على أن أكبرمعركة يوجهها مبابي هي معركته ضد نفسه، وينبغي أن يكون قادراً على حل مشاكله داخل «المستطيل الأخضر».

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