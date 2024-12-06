أموريم معجب بـ«الجوهرة الفرنسية»



أنور إبراهيم (القاهرة)



أشاد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، بقلب الدفاع الفرنسي ليني يورو «19عاماً» العائد من إصابة طويلة، حيث أشركه في مباراة أرسنال الأخيرة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، والتي خسرها «اليونايتد» صفر-2 باستاد الإمارات معقل «المدفعجية».

وقال أموريم في حديث لشبكة «توك سبورت»، إن يورو لم يخذله، وظهر بمستوى أفضل من بعض زملائه في الفريق، وإن «الجوهرة الفرنسية» يستحق الإشادة والإطراء، وسيكون له دور مهم، خلال المباريات المقبلة، لأنه لاعب موهوب، ومن السهل استشعار هذه الموهبة في طريقة لعبه، وفي المواجهات الثنائية، واللتحامات التي يدخلها، وهو سريع، ويجيد بناء الهجمة، ويثق في نفسه كثيراً، ولم ترهبه الجماهيرالغفيرة التي امتلأ بها استاد الإمارات.

وأضاف أموريم، المديرالفني السابق لسبورتنج لشبونة: «يورو لم يلعب منذ بداية الموسم، وأمضى وقتاً طويلاً في التأهيل من الإصابة التي اضطر بسببها إلى إجراء جراحة بقدمه، ثم عاد للتدريبات في أكتوبر الماضي، وأظهر موهبة ومهارة عاليتين، عندما عاد إلى «المستطيل الأخضر» في مباراة أرسنال، حيث شارك بديلاً، ويأمل في استمرار المشاركة حتى يصبح أساسياً.

لعب ليني يورو، المولود في 13 نوفمبر2005، لفريق الرديف في ليل عام 2017 وإستمر إلى 2022، وتم تصعيده للفريق الأول في 10 يناير 2022، حيث وقع أول عقد احتراف، وشارك للمرة الأولى أمام نيس في الدوري الفرنسي في 14مايو 2022، وفاز فريقه 3-1، بينما كان عمره وقتها 16 سنة، و6 أشهر ويوماً واحداً.

وانتقل يورو الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد الذي نجح في خطفه من ريال مدريد الذي كان يعول كثيراً على الحصول على خدماته، لسد العجز في مركز قلب الدفاع، ولكن «الشياطين الحمر» قدم عرضاً أفضل بكثيرمن «الريال»، وذكرت بعض المصادرالصحفية الإنجليزية أنه يصل إلى 80 مليون يورو، أي مايقرب من ضعف ماعرضه النادي الإسباني على ليل.