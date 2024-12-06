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الرياضة

«كلمات» تكلف مدرب روكتس 50 ألف دولار!

«كلمات» تكلف مدرب روكتس 50 ألف دولار!
6 ديسمبر 2024 10:23

 
نيويورك (أ ف ب)

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غرّمت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، مدرب هيوستن روكتس النيجيري الأصل إيمي أودوكا 50 ألف دولار، بسبب تلفظه بكلمات غير لائقة لحكم مباراة فريقه مع ساكرامنتو كينجز.
وغرّمت الرابطة أيضاً، كل من ثنائي الفريق تاري إيسن 35 ألف دولار، والتركي ألبيرين شينجون 15 ألف دولار.
ووقعت الحادثة مع المدرب التي استوجبت هذه العقوبات، قبل دقيقة و52 ثانية من نهاية الربع الأخير، خلال خسارة هيوستن أمام ساكرامنتو 120-111.
وتلفظ أودوكا بكلمات غير لائقة للحكم، كما تأخر في مغادرة الملعب بعد طرده، وانتقد الحكام بشكل علني، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة.
أما إيسن، فقد عوقب بسبب رميه منشفة، وتوجيه «لغة غير مناسبة»، إلى أحد المشجعين الجالسين في المدرجات بعد انتهاء المباراة.
وبما يتعلق بشينجون، فقد غُرّم بسبب استخدامه لغة غير مناسبة تجاه أحد حكام المباراة.
يحتل فريق هيوستن روكتس المركز الثاني في المنطقة الغربية برصيد 15 فوزاً، و7 هزائم.
حقق شينجون متوسط 19.0 نقطة، و10.7 متابعة و5.3 تمريرة حاسمة، في المباراة الواحدة هذا الموسم مع روكتس، بينما حقق إيسن متوسط 11.3 نقطة و6.5 متابعة و1.1 تمريرة حاسمة في المباراة.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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