كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تستقطب «النخبة الأفضل» بأميركا



أبوظبي (الاتحاد)



يستضيف مضمار «جلف ستريم بارك»، في ولاية فلوريدا بأميركا، يوم السبت، منافسات «المحطة 15» لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في «النسخة 31».

ويقام سباق الكأس الغالية في ولاية فلوريدا للمرة الأولى، بعد تنظيم الحدث العريق في السنوات السابقة في مضمار تشرشل داونز بولاية كنتاكي، ومضمار بيملكو بولاية ميرلاند، لتواصل الكأس الغالية رسالتها الهادفة والداعمة للملاك والمربين للخيل العربية في أميركا، الأمر الذي يسهم في تسليط الضوء على المكانة التاريخية للحدث وقيمته بوصفه أكبر وأعرق سلسلة لسباقات الخيول العربية الكلاسيكية في العالم، خصوصاً وهو يقام في أهم وأكبر المضامير العالمية، وأفضل مهرجانات وسباقات الخيل العالمية.

كما تقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي، والحفاظ على هذا الإرث الأصيل، واستدامة خطط رعايته واقتنائه في دول العالم كافة.

ويشهد سباق الكأس الغالية مشاركة أفضل الخيول العربية الأميركية في السباق الذي يجمع الأقوياء والنخبة للمنافسة على اللقب المهم، حيث يقام السباق لمسافة 1700 متر رملي للفئة الأولى، والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فأكثر، حيث تجمع المحطة الأميركية نخبة مرابط الخيل وأقوى الخيول المصنفة وكبار الملاك والمدربين والفرسان، في واحدة من المواجهات الكبيرة والمتميزة .

ويتصدر قائمة المرشحين بطل العام الماضي «دايموند جيم» المنحدر من نسل «بيرنينج ساند- تراميس بيرل بنت سيفيلا تراميث»، وتعود ملكيته لجو وبيتي جيليس، وتحت إشراف المدرب جيرنستو توريس، وقيادة الفارس كارول سيدنو، كما توجد في قائمة المرشحين «دريم سيك» للمالك كوري سولتاو وتيري إيتون الذي يشرف على تدريبه أيضاً، فيما يقوده الفارس هوجو هيريرا، و«آر بي ماليكسيس» للمالك روزبروك فارم، وتحت إشراف المدرب جيرنستو توريس، وقيادة الفارس أنارديس رودريجيز، إضافة إلى «دبليو إم إيه بيج بيبي» للمالك ريتا ديليون، وتحت إشراف المدرب روبرت كالفرت، وقيادة الفارس رايلو جوتيريز.

كما تضم القائمة فليتس إيه أس أي، دبليو إم إيه سموك سيجنل، جاجمان، إيه إيه تيك تشانس وآر بي ماذرلود.