البلوشي بطل «الاستعراض الرملي» في «تل مرعب»

أبوظبي (الاتحاد)



أحرز حمد بن موسى البلوشي المركز الأول في «فئة الستة سلندر»، لمنافسات «الاستعراض الرملي»، ضمن مهرجان «عيد الاتحاد» في «تل مرعب»، بعد أن قدم أداءً رائعاً، وجاء السعودي مهند سليمان العواد وصيفاً، ومواطنه عبدالعزيز الخشيبان، في المركز الثالث.

واختتم المهرجان فعالياته وسط حضور جماهيري غفير، ومشاركة واسعة من أبرز المتسابقين من الإمارات وخارجها، وتخللت المهرجان أجواء من الحماس والإثارة التي عكست شغف الجمهور بالرياضات الرملية وروح التحدي بين المتسابقين.

وشهدت «فئة الهايلوكس» فوز السعودي عبدالرحمن الخليف بالمركز الأول، وتبعه محمد فهد السبيعي، بينما جاء محمد خلفان الشامسي في المركز الثالث، مقدماً أداءً قوياً استحق الإشادة.

وفي «فئة الثمانية سلندر»، تألق السعودي بدر علي محمد، محققاً المركز الأول، وجاء علي بكر البكر في المركز الثاني، والإماراتي محمد خلفان الشامسي ثالثاً.

وأكد عبد الله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أن المهرجان شكّل نجاحاً كبيراً يضاف إلى سجل «تل مرعب» الحافل.

قال القبيسي إن نجاح مهرجان عيد الاتحاد يعكس التميز المستمر لتل مرعب بوصفه وجهة رياضية تجمع عشاق التحدي والإثارة، والفعالية ليست مجرد احتفال، بل تمثل أيضاً محطة تحضيرية وتمهيدية لانطلاقة مهرجان ليوا الدولي المقبل، الذي يقدم مزيداً من التحديات والمفاجآت لعشاق الرياضات الرملية.

ويستعد نادي ليوا الرياضي لاستضافة مهرجان ليوا الدولي 2025، الذي يواصل تعزيز مكانة «تل مرعب» واحداً من أبرز مواقع التحديات الرياضية على مستوى المنطقة.