عيد باروت مدرباً للحمرية



علي معالي (أبوظبي)



تعاقد الحمرية مع عيد باروت لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، خلفاً للروماني إيلي ستان، وتم توقيع العقد بحضور حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي.

ويبدأ باروت مشواره مع الحمرية، بداية من مباراة مصفوت، يوم 14 ديسمبر الجاري، ضمن «الجولة العاشرة»، من «دوري الدرجة الأولى».

وأكد حميد الشامسي، أن التعاقد مع باروت، بفضل خبرة المدرب وإنجازاته، إضافة إلى حرص النادي على دعم الكوادر الوطنية من المدربين، موجهاً الشكر إلى إيلي ستان على الفترة التي قاد فيها الفريق.

من جانبه، وجّه عيد باروت الشكر إلى إدارة النادي على ثقتها بالتعاقد معه، مشيراً إلى جاهزيته لوضع خبرته الفنية في خدمة الفريق، بهدف الارتقاء بمستواه.