«الجودو» يبدأ المشوار في «طوكيو جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)



يخوض منتخب الجودو مباراة، ضمن الوزن الخفيف للسيدات صباح السبت، في افتتاح بطولة «طوكيو جراند سلام»، بناءً على القرعة التي أجريت اليوم، وتبلغ جوائزها 154 ألف يورو، وتمثل «جودو الإمارات» اللاعبة بشيرات خرودي «المصنفة الأولى» في وزن تحت 52 كجم، وتواجه الفائزة من أبيوفا تولجاناي «كازاخستان» ونانكوتسوبون «اليابان»، فيما اعتذر اللاعب نارمند بيان للإصابة.

وتستمر المنافسات حتى مساء غد، بمشاركة 274 لاعباً ولاعبة من 4 4 دولة، ويعقبها بطولة باريس في آخر يناير المقبل، بمشاركة منتخبنا الذي يسعى، خلال الموسم الجديد، لحصد المزيد من النقاط المؤهلة إلى «أولمبياد لوس أنجلوس 2028».

ومن المقرر أن يدخل منتخبنا معسكراً قصيراً، عقب «طوكيو جراند سلام»، ضمن برنامج الإعداد، تحت إشراف المدرب فيكتور سيكتروف.