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الرياضة

اختتام رائع لـ «عالمية دبي للقفز بالمظلات»

اختتام رائع لـ «عالمية دبي للقفز بالمظلات»
6 ديسمبر 2024 12:28

 
دبي (الاتحاد)

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رفع المشاركون في بطولة دبي العالمية للفقز بالظلات رسالة شكر وعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الداعم الرئيس والراعي الدائم لبطولات الرياضة الجوية.
وكما تقدم المشاركون بالشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للبطولة، والنجاح الكبير للفعاليات التي تزامنت مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد.
وقدم القافزون لوحات رائعة ومتميزة في البطولة التي شهدت مستويات فنية عالية، نالت محل إعجاب وتقدير الخبراء والمتابعن والمشاركين، وكان للأداء المتميز لمنتخبنا الوطني في كل من دقة الهدف والتزحلق على الماء أثر كبير في هذه النجاحات.
وجاء الحفل الختامي الذي أقيم في سكاي دايف متميزاً، وعبّرت الوفود عن شكرها العميق لدولة الامارات، وعلى النجاح الكبير للحدث، وتبادل المشاركون خلال الحفل الختامي كلمات الشكر والثناء.
وقال البرازيلي نيلتون جوميز، رئيس المجلس الدولي للرياضات العسكرية «السيزم»، إن ما شاهدناه وتابعناه في البطولة يفوق الوصف، لقد أبدع المنظمون والمشاركون على حد سواء، وتفاعلت الجماهير بتلقائية جميلة تبعث على الفرحة والبهجة.
ووجّه جوميز التهنئة والشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الداعم الكبير للرياضات الجوية.
كما هنأ المسؤول الدولي اتحاد الرياضات الجوية واللجنة المنظمة، مشيراً إلى أن ما قامت به الامارات يُصعب من مهمة أي مكان يستضيف مثل هذه البطولات، كما أن خلفية المكان والمناظر الخلابة والتسهيلات المقدمة انه يصعب تكرار مثل هذه النجاحات.
من جانبه، أكد رشيد سيساي سفير سيراليون لدى الدولة، وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، والممثل الدائم لـ «أرينا»، أن ختام البطولة كان ناجحاً إلى أبعد الحدود، منوهاً بأن التميز توأم لأي حدث يقام في الإمارات بسبب الكوادر الوطنية التي تعمل بروح الفريق الواحد وباحترافية نادرة، كما أن الرعاية الكريمة والكبيرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أعطت الحدث بُعداً رياضياً واجتماعياً ضاعف من النجاحات، فنياً وجماهيرياً.

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