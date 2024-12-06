تشامبرز تتصدر «التجارب الأولى» لـ «أكاديمية الفورمولا-1»



أبوظبي (الاتحاد)



تصدرت كلوي تشامبرز التجارب التأهيلية لأكاديمية «الفورمولا-1» في حلبة مرسى ياس مارينا بزمن 1:56.175 دقيقة، بفارق 0.138 ثانية عن آبي بولينج المرشحة لاستعادة اللقب خلال «جولة أبوظبي».

كانت اللفة الأخيرة لدوريان بين كافية لتأمين المركز الثالث، فيما احتلت السائقة الإماراتية حمدة القبيسي في سيارة ريد بول المركز الرابع، ولم يتجاوز الفارق الزمني بين المتسابقات الأربع الأوائل 20 جزءاً من الثانية، ومن المتوقع أن تشهد التجارب التأهيلية منافسة قوية.

واجهت بوستامينتي صاحبة المركز الخامس مسيرة صعبة في السلسلة، حيث لم تسجل أي نقاط منذ برشلونة، ومع ذلك بدت في حالة جيدة في التدريب، حيث تقدمت على متسابقات فرق الوسط.