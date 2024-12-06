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الرياضة

الإمارات تحصد 9 ميداليات في «آسيوية القوة البدنية»

الإمارات تحصد 9 ميداليات في «آسيوية القوة البدنية»
6 ديسمبر 2024 14:03

أبوظبي (الاتحاد)

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حصد لاعبو منتخب القوة البدنية 9 ميداليات، في مستهل مشاركتهم ضمن بطولة آسيا المقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند، بواقع ذهبيتين، و4 فضيات، و3 برونزيات.
وواصل البطل العالمي فيصل الغيص الزعابي الإنجازات، بعد الفوز بالميدالية الذهبية في البنش بريس لوزن 94 كجم، فيما حصد البطل العالمي محمد الحميدي ذهبية الديدليفت لوزن 105 كجم.
وتوزعت الميداليات الفضية بين فيصل الغيص الزعابي في المجموع العام، ومحمد بن عبود الكعبي في البنش بريس لوزن 94 كجم، والديدليفت لنفس الوزن، ومحمد الحميدي في وزن 105 كجم.
وذهبت البرونزيات إلى محمد الحميدي في السكوات لوزن 105 كجم، وفيصل الغيص الزعابي في الإسكوات لوزن 94 كجم، ومحمد الكعبي في المجموع العام.
وثمن محمد عبدالرحيم المري، رئيس البعثة، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الإنجازات التي وصفها بالمتميزة، وتترجم الدعم الكبير من الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد، ونائبه علي بن حيدر، مشيداً بجهود المدرب عبدالله المازمي.
وقال المري إن منتخبنا أصبح أحد أقوى فرق القارة الآسيوية، نظراً لمكانته الفنية، تزامناً مع الفوز بالميداليات في جميع البطولات التي يشارك فيها، والمنافسات لا تزال مستمرة، واللاعبون واللاعبات لديهم القدرة على رفع «الغلة» من الميداليات.

الإمارات
القوة البدنية
بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
طشقند
أوزبكستان
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