إيفرتون وليفربول.. «الديربي الأخير»!



لندن (أ ف ب)



يستضيف إيفرتون جاره ليفربول «السبت»، في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم، في آخر مباراة «ديربي» على ملعب «جوديسون بارك» الذي كان مقراً لمبارياته البيتية على مدى 132 سنة، قبل الانتقال الموسم المقبل الى ملعب جديد في منطقة «براملي مور دوك».

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 35 نقطة، متقدماً بفارق 7 نقاط عن كل من تشيلسي وأرسنال.

وكان ليفربول خرج بالتعادل 3-3 مع مضيفه نيوكاسل، في حين حقق إيفرتون فوزاً صريحاً على ولفرهامبتون برباعية نظيفة.

ولطالما كانت أجواء ملعب «جوديسون بارك» عدائية لأي فريق زائر، ولا سيما للجار اللدود الذي سيعول على تألق نجمه المصري محمد صلاح لاسكات جمهور أصحاب الأرض.

وسجل صلاح 9 أهداف في آخر 7 مباريات في الدوري، آخرها ثنائية في مرمى نيوكاسل ليرفع رصيده إلى 13 هدفاً منتزعاً صدارة ترتيب الهدافين من النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ونجح صلاح خلال المباراة ضد نيوكاسل في تخطي الرقم القياسي لمهاجم انجلترا ومانشستر يونايتد سابقاً واين روني، عندما نجح في التسجيل والتمرير الحاسم في مباراة واحدة للمرة الـ37.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، وأعرب اللاعب عن خيبة أمله لعدم قيام ناديه بتقديم عرض له لتمديد عقده.

أشاد به مدربه الهولندي أرنه سلوت بقوله: «في كل مرة كنا في حاجة إلى محمد صلاح، يسجل هدفاً، نأمل ونتوقع أن يستمر في ذلك لوقت طويل».

وعندما تسلم المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا تدريب تشيلسي في يونيو الماضي، خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، رأى مراقبون أنه ورث مهمة مستحيلة، لكن بعد مرور ستة أشهر فقط، نجح ماريسكا في ايجاد التوليفة المناسبة، حيث فرض فريقه نفساً رقماً صعباً حتى الآن.

وقام أنصار تشيلسي بترديد عبارة «لقد استعدنا تشيلسي» خلال الفوز الكاسح على ساوثهامبتون 5-1 في عقر دار الأخير منتصف الأسبوع، ليحتفظ «البلوز» بسجله خالياً من الهزائم في آخر ست مباريات، وينتظره «ديربي» ساخن في ملعب توتنهام.

ورأى ماريسكا بأن فريقه قادر على السيطرة على الدوري الإنجليزي في العقد المقبل، لكنه أصر بأنه ليس جاهزاً في الوقت الحالي للمنافسة على اللقب، على الرغم من الانطلاقة القوية له.

واعتبر ماريسكا بأن تطور مستوى تشلسي في موسمه الأول معه تخطى توقعاته، لكنه قال: «أرسنال هنا منذ سنتين، اقترب من مانشستر سيتي ونحن بعيدون جداً عن السيتي».

وأضاف، «أن تكون في صلب المنافسة على اللقب، هو ضغط جيد بالنسبة إلي ولللاعبين، إنه نوع الضغوطات التي تحب لأنك تنافس على اللقب، لكن الأمر لا ينطبق علينا، لأن أرسنال في السنتين الماضيتين كان قريباً من السيتي وليفربول أيضاً يوجد في هذه الوضعية أما نحن فلا، نأمل أن نوجد في هذه الوضعية قريباً».

ورأى أن مستقبل تشيلسي باهر، نظراً لنوعية التشكيلة التي يملكها «بفضل أعمار اللاعبين ونوعية التشكيلة، أعتقد أن تشيلسي في السنوات الخمس أو العشر المقبلة سيكون أحد الفرق أو الفريق الذي يستطيع السيطرة على الدوري الإنجليزي»، ونحن في الطريق الصحيح».

ويأمل مانشستر سيتي في تأكيد صحوته، بعد فوزه الصريح على نوتنجهام فوريست بثلاثية نظيفة، عندما يحل ضيفاً على كريستال بالاس.

وكان «السيتي» عاش كابوساً في الفترة الاخيرة بخسارته ست مباريات وتعادله في واحدة في مختلف المسابقات، قبل الفوز على فوريست.

ويحل أرسنال ضيفاً على جاره اللندني فولهام السادس على ملعب «كرافن كوتيج»، في مباراة لا تخلو من صعوبة.

ويأمل أرسنال في تحقيق فوزه الرابع توالياً في الدوري، بعد تغلبه على نوتنجهام فوريست 3-0 ووستهام 5-2 ومانشستر يونايتد 2-0 في المراحل الثلاث الاخيرة.