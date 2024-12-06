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الرياضة

«ملوك التعادل» في دوريات أوروبا.. «أوضاع متباينة»!

«ملوك التعادل» في دوريات أوروبا.. «أوضاع متباينة»!
6 ديسمبر 2024 14:23

 
عمرو عبيد (القاهرة)

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يتصدّر يوفنتوس قائمة خاصة، وغريبة، في بطولات الدوري الأوروبية الكبرى، حيث يُعد الفريق الأكثر تعادلاً بين فرق دوريات «الخمسة الكبار»، بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة في 8 مباريات بـ«الكالشيو»، خلال 14 جولة فقط، بنسبة تتجاوز 57% من مباريات الموسم الحالي، والغريب أن 4 منها انتهت بنتيجة سلبية «0-0»، في حين كانت المباراة الأكثر إثارة على الإطلاق، التي جمعته مع إنتر ميلان في الجولة التاسعة بـ«الكالشيو»، وانتهت بنتيجة 4-4، ورغم كل ذلك، فإن «السيدة العجوز» يبدو قريباً من قمة الدوري الإيطالي، بفارق 6 نقاط فقط عن نابولي المتصدر، رغم احتلاله المركز السادس في جدول الترتيب!
الطريف أن بطولتي الدوري في ألمانيا وفرنسا، شهدتا «وضعاً مماثلاً» لأكثر الفرق تعادلاً فيهما، حيث يتصدّر المشهد في «البوندسليجا» باير ليفركوزن، حامل اللقب، الذي تعادل في 5 مباريات حتى الآن من أصل 12، لكنه يأتي في المركز الثالث ضمن فرق القمة، بفارق 3 نقاط فقط عن أينتراخت فرانكفورت، الوصيف، ويبتعد بـ7 نقاط عن المتصدر، بايرن ميونيخ، في حين أن شتوتجارت الذي تساوى معه في الـ5 تعادلات، يحتل المركز التاسع.
أما الدوري الفرنسي، تتساوى فيه 4 فرق في رصيد التعادل، خلال 5 مباريات من إجمالي 13، لكن أبرزها هو ليل، الذي يحتل المرتبة الرابعة في جدول الترتيب، إلا أن الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان يبلغ 10 نقاط، ويأتي على بُعد خطوات قريبة نيس ولانس، اللذان تعادلا أيضاً في 5 مباريات لكل منهما، في المركزين السادس والسابع، في حين أن نانت المتعادل في 5 مواجهات هو الآخر يُوجد في المرتبة الـ17، المُهددة بالهبوط!
ويختلف الوضع تماماً في «البريميرليج» و«الليجا»، لأن أكثر الفرق تعادلاً فيهما تواجه موقفاً صعباً في المراكز الأخيرة بوضع حرج جداً، إذ يتساوى كلاً من كريستال بالاس وإبسويتش تاون في قائمة التعادل الإنجليزية بـ6 مرات، لكنهما خسرا الكثير من المباريات أيضاً، ليحتلا المركزين الـ17 والـ18 على الترتيب، في ذيل الترتيب، وهو ما يتعرض له خيتافي أيضاً في ا

الدوري الإيطالي
الكالشيو
يوفنتوس
إنتر ميلان
نابولي
باير ليفركوزن
بايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان
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