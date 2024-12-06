ريال مدريد يُعوّل على بيلينجهام للخروج من «الغرق»!



برشلونة (أ ف ب)



يسعى ريال مدريد إلى الخروج من دوامة نتائجه المهزوزة، عندما يحل «السبت» ضيفاً على جيرونا مفاجأة الموسم الماضي، فيما يخوض برشلونة المتصدر رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أرض ريال بيتيس، ضمن المرحلة 16 من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

وفيما تطرح تساؤلات حول المستوى المتذبذب لمهاجم ريال الجديد الفرنسي كيليان مبابي، عوّض لاعب وسطه الهجومي الإنجليزي جود بيلينجهام جزئياً بتسجيله في آخر أربع مباريات في الدوري، لكن هدفه الأخير لم يكن كافياً عندما عاد الفريق الملكي يجر أذيال الخيبة من إقليم الباسك (1-2)، وأهدر خلالها مبابي ضربة جزاء ثانية في غضون أسبوع.

ورغم خيباته الأخيرة التي تضمنت خسارته على أرضه أمام برشلونة 0-4 في الدوري وأمام مضيفه ليفربول الإنجليزي 0-2 في دوري أبطال أوروبا، إلا أن ريال مدريد يبتعد بفارق أربع نقاط عن برشلونة، ويملك مباراة مؤجلة.

وستكون مباراته المقبلة أمام جيرونا ثامن الترتيب الذي كان منافساً عنيداً له الموسم الماضي، قبل أن ينسحب في السباق الأخير على اللقب.

وفي ظل ابتعاد مبابي عن مستوياته، وإصابة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، يتحمل بيلينجهام (21 عاماً)، الثالث في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، مسؤولية إضافية في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

سجل لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق عشرة أهداف في أول 10 مباريات له مع ريال الموسم الماضي، لكن في الحالي خاض 12 مباراة في مختلف المسابقات قبل أن يفتتح سجله التهديفي.

قال بيلينجهام الأسبوع الماضي «وصلت الموسم الماضي، عندما كان النادي قد خسر أحد أفضل الهدافين في تاريخه، وهو الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل إلى الاتحاد السعودي.

تابع، «وقّعنا هذه السنة مع (مبابي) أحد أفضل اللاعبين في جيله، هو لاعب سجل أهدافاً رائعة، لذا نتوقع منه أن يقوم بهذا العمل».

أضاف «بالنسبة لي، أعرف أن دوري يختلف، وأنا سعيد للقيام بذلك، ولكن أريد أيضاً تحمل هذه المسؤولية، خصوصاً أتذوق هذا الطعم مجدداً في المباريات الأخيرة».

وعادل بيلينجهام في المباراة الأخيرة، قبل أن يتسبب خطأ من الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي بهدف الفوز لبلباو ويضع حداً لثلاثة انتصارات لريال في الليجا.

وكان الإنجليزي الدولي سجل هدفاً، ولعب تمريرة حاسمة رائعة، خلال فوز «لوس بلانكوس» الموسم الماضي في ملعب مونتيليفي التابع لجيرونا 3-0.

سجل هدفين في لقاء الرد 4-0، ما ساهم في تحكّم ريال بصدارة الدوري.

لكن ريال بحاجة لاستعادة توازنه، إذ خسر هذا الموسم خمس مباريات في مختلف المسابقات، مقابل اثنتين فقط طوال الموسم الماضي.

وقبل ساعات قليلة من مباراة ريال، يزور برشلونة المتصدر ريال بيتيس في الأندلس، باحثاً عن الابتعاد أكثر في المركز الأول.

بعد ثلاث مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، وخسر مرتين بشكل غير متوقع أمام ريال سوسييداد 0-1 ولاس بالماس على أرضه 2-1، حقق الفريق الكاتالوني فوزاً كبيراً على مايوركا 5-1، بعد أن بات قريباً من التأهل في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز أربع مرات في خمس مباريات.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن المدرب هانزي فليك، فتح باب الانتقالات للمهاجم أنسو فاتي والمدافع إريك جارسيا بعد سلسلة من الإصابات عرقلت مسيرتيهما.

وفي ظل المنافسة التقليدية بين برشلونة وريال مدريد على الصدارة، يتحين أتلتيكو مدريد الفرصة للانقضاض، خصوصاً بعد فوزه في آخر أربع مباريات في الدوري وابتعاده بنقطة يتيمة عن ريال الثاني، ويستقبل فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني إشبيلية الحادي عشر الأحد في ختام المرحلة.